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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 бер, 2024 12:00
Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
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asti
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Додано: Пон 25 бер, 2024 12:13
asti написав:
Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
и в Пумбе будете обратно откупать?
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flysoulfly
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Додано: Пон 25 бер, 2024 12:22
Южный-маркер покупка (пока?) на 15 коп выше, чем утром.
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flysoulfly
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Додано: Пон 25 бер, 2024 12:47
flysoulfly написав:
asti написав:
Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
и в Пумбе будете обратно откупать?
Почему именно в Пумбе?
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asti
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