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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 126
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
11%
14
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:00

Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
asti
 
Повідомлень: 3946
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Подякував: 42 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:13

  asti написав:Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
:mrgreen: и в Пумбе будете обратно откупать?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4606
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1571 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:22

Южный-маркер покупка (пока?) на 15 коп выше, чем утром.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4606
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:47

  flysoulfly написав:
  asti написав:Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
:mrgreen: и в Пумбе будете обратно откупать?
Почему именно в Пумбе?
asti
 
Повідомлень: 3946
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 700 раз.
 
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  #<1 ... 11302113031130411305
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