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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 бер, 2024 12:00
Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
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asti
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Додано: Пон 25 бер, 2024 12:13
asti написав:
Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
и в Пумбе будете обратно откупать?
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flysoulfly
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Додано: Пон 25 бер, 2024 12:22
Южный-маркер покупка (пока?) на 15 коп выше, чем утром.
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flysoulfly
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Додано: Пон 25 бер, 2024 12:47
flysoulfly написав:
asti написав:
Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
и в Пумбе будете обратно откупать?
Почему именно в Пумбе?
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asti
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:35
asti написав: flysoulfly написав:
asti написав:
Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
и в Пумбе будете обратно откупать?
Почему именно в Пумбе?
а где?
и кстати, там уже ж тоже дорого, было 39.10
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flysoulfly
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:38
Не было там 39,10 - с субботы 39,30...
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asti
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:43
Тот факт что НБУ в пятницу перестал укреплять курс продажами и уйдя с рынка фактически позволил гривне обвалиться на 40 копеек удержал меня от продажи на выходных. Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.🫡🫡🫡//))
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asti
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:46
asti написав:
Тот факт что НБУ в пятницу перестал укреплять курс продажами и уйдя с рынка фактически позволил гривне обвалиться на 40 копеек удержал меня от продажи на выходных. Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.🫡🫡🫡//))
Шутдаун в США відміняється, але і допомоги найближчий час не буде.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:52
asti написав:
Тот факт что НБУ в пятницу перестал укреплять курс продажами и уйдя с рынка фактически позволил гривне обвалиться на 40 копеек удержал меня от продажи на выходных. Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно
на фоне этой тенденции мне интересно, куда перекладываются вышедшие из гривневых ОВДП
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