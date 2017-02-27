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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11303113041130511306>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 126
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
11%
14
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:00

Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:13

  asti написав:Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
:mrgreen: и в Пумбе будете обратно откупать?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:22

Южный-маркер покупка (пока?) на 15 коп выше, чем утром.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:47

  flysoulfly написав:
  asti написав:Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
:mrgreen: и в Пумбе будете обратно откупать?
Почему именно в Пумбе?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:35

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:Да, у нас вчера можно было по 39,40 сдать доллар,
а я не решился впечатлившись сорокакопеечным
отскоком в пятницу.😱😱😱
:mrgreen: и в Пумбе будете обратно откупать?
Почему именно в Пумбе?
а где?
и кстати, там уже ж тоже дорого, было 39.10
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:38

Не было там 39,10 - с субботы 39,30...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:43

Тот факт что НБУ в пятницу перестал укреплять курс продажами и уйдя с рынка фактически позволил гривне обвалиться на 40 копеек удержал меня от продажи на выходных. Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.🫡🫡🫡//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:46

  asti написав:Не было там 39,10 - с субботы 39,30...
:oops: ну я реально покупать не собирался, так - глянул мельком табличку только. Т.е. табличка опять опаздала :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:46

  asti написав:Тот факт что НБУ в пятницу перестал укреплять курс продажами и уйдя с рынка фактически позволил гривне обвалиться на 40 копеек удержал меня от продажи на выходных. Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.🫡🫡🫡//))

Шутдаун в США відміняється, але і допомоги найближчий час не буде.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:52

  asti написав:Тот факт что НБУ в пятницу перестал укреплять курс продажами и уйдя с рынка фактически позволил гривне обвалиться на 40 копеек удержал меня от продажи на выходных. Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно
на фоне этой тенденции мне интересно, куда перекладываются вышедшие из гривневых ОВДП
flysoulfly
 
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