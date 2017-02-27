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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 бер, 2024 13:55
flyman написав:
Шу
тдаун в США відміняється
теперь шУт дауны на росии органичнее проходят
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:07
asti
Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.
То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:11
Hotab написав:asti
Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.
То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
снова не началась.
но начало такой недели часто бывало со среды
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:12
asti
Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.
То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
Нужно искать календарь майя, где есть еще недели. Эта крайняя по григорианскому)
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