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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11303113041130511306

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 126
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
34%
43
39,00-39,50
11%
14
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:55

  flyman написав:Шутдаун в США відміняється
теперь шУт дауны на росии органичнее проходят
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:07

asti

Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.


То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:11

  Hotab написав:asti

Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.

То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
:D снова не началась.
но начало такой недели часто бывало со среды
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:12

asti

Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.


То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
Нужно искать календарь майя, где есть еще недели. Эта крайняя по григорианскому)
Hotab
 
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  #<1 ... 11303113041130511306
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