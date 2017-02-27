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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 бер, 2024 14:33
Hotab написав:asti
Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.
То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
Нужно искать календарь майя, где есть еще недели. Эта крайняя по григорианскому)
грн. в евро, баланс..
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:09
flysoulfly написав:
Hotab написав:asti
Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.
То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
снова не началась.
но начало такой недели часто бывало со среды
НБУ, тим хто не встиг злити ПА38.5++ і зайти в ОВДП, ще дав ще один шанс (послєднє китайське пєрдупєрждєніє)
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3
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:11
На этой неделе пойдём вниз
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Andrey2512
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:37
Andrey2512 написав:
На этой неделе пойдём вниз
В смысле вначале конкретно взлетим, а потом немножко упадём?
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2
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:40
Andrey2512 написав:На этой неделе пойдём вниз
Так як вже декілька тижнів?
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1
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:42
Zochan написав:
Andrey2512 написав:На этой неделе пойдём вниз
Так як вже декілька тижнів?
Так логично же. Значит, как любят говорить криптообозреватели, скоро коррекция
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2
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:43
Hotab написав:asti
Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.
То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
А почему вы МЕНЯ об этом спрашиваете?! 😡😡
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asti
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:47
НБУ оф. курс на 26 березня 2024:
39,2298 грн за 1 долар (+0,3223 грн) - новий максимум $
42,4898 гривень за 1 євро (+0,3646 грн)
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 25 бер, 2024 15:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:48
asti написав: Hotab написав:asti
Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.
То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
А почему вы МЕНЯ об этом спрашиваете?!
Як і все у нас. Вас просто призначили крайнім
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:49
Andrey2512 написав:
На этой неделе пойдём вниз
Відкриваєте церкву? Шукаєте кращу і більш влучну назву?
Бо більше схожий цей меседж на якійсь проповіді.
Кажуть під кінець року облікову ставку можуть знизити до 11-12% річних, багато сидячих в ОВДП і на депо задумаються, а чи треба зайва віра в гривню при таких розкладах?
Так що НБУ явно на 180 градусів змінив вектор власної політики, на часі більш м'яка монетарна політика, а не та що була в минулому році і на початку 2024-го, ця політика буде супроводжуватись інфляцією, девальвацією і меншим зливом валюти, ринок буде шукати більш вільно і самостійно баланс попиту і пропозиції валюти, зі всіма витікаючими для курса.
Хто вклався в ОВДП ЗАРАЗ явно зайшов не в ті двері і в не той час)))
По курсу, бодрячком зросли, столиця 39.28 на 38.40.
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