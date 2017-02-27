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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11303113041130511306>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 130
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
45
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:33

  Hotab написав:asti

Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.


То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
Нужно искать календарь майя, где есть еще недели. Эта крайняя по григорианскому)
:D
грн. в евро, баланс..
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:09

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:asti

Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.

То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
:D снова не началась.
но начало такой недели часто бывало со среды

НБУ, тим хто не встиг злити ПА38.5++ і зайти в ОВДП, ще дав ще один шанс (послєднє китайське пєрдупєрждєніє)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На этой неделе пойдём вниз
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:37

  Andrey2512 написав:На этой неделе пойдём вниз

В смысле вначале конкретно взлетим, а потом немножко упадём? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:На этой неделе пойдём вниз
Так як вже декілька тижнів?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:42

  Zochan написав:
Andrey2512 написав:На этой неделе пойдём вниз
Так як вже декілька тижнів?

Так логично же. Значит, как любят говорить криптообозреватели, скоро коррекция :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:43

  Hotab написав:asti

Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.


То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?

А почему вы МЕНЯ об этом спрашиваете?! 😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:47

НБУ оф. курс на 26 березня 2024 - новий максимум $

НБУ оф. курс на 26 березня 2024:
39,2298 грн за 1 долар (+0,3223 грн) - новий максимум $
42,4898 гривень за 1 євро (+0,3646 грн)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 25 бер, 2024 15:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Hotab написав:asti

Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.


То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?

А почему вы МЕНЯ об этом спрашиваете?!


Як і все у нас. Вас просто призначили крайнім :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:49

  Andrey2512 написав:На этой неделе пойдём вниз

Відкриваєте церкву? Шукаєте кращу і більш влучну назву?
Бо більше схожий цей меседж на якійсь проповіді.
Кажуть під кінець року облікову ставку можуть знизити до 11-12% річних, багато сидячих в ОВДП і на депо задумаються, а чи треба зайва віра в гривню при таких розкладах?

Так що НБУ явно на 180 градусів змінив вектор власної політики, на часі більш м'яка монетарна політика, а не та що була в минулому році і на початку 2024-го, ця політика буде супроводжуватись інфляцією, девальвацією і меншим зливом валюти, ринок буде шукати більш вільно і самостійно баланс попиту і пропозиції валюти, зі всіма витікаючими для курса.

Хто вклався в ОВДП ЗАРАЗ явно зайшов не в ті двері і в не той час)))

По курсу, бодрячком зросли, столиця 39.28 на 38.40.
somilitark
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