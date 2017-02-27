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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 бер, 2024 15:51
asti написав: Hotab написав:asti
Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.
То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
А почему вы МЕНЯ об этом спрашиваете?! 😡😡
Бо ваш опонент ІА вже не наважується зайти. 😀
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Додано: Пон 25 бер, 2024 16:02
Думки.
1. Ставка. В поточних реаліях значення немає. Оскільки, по факту, економіка ледь жевріє і продовжує знищуватись (і чужими і своїми).
2. Інфляція дуже низька. Можна було б зменшити ставку, щоб простимулювати економіку. Але, див П1.
3. Курс. Девальвація до 50 грн, ставка без змін. Тоді, інфляція десь 15%.
Хіба не варіант?
Мені здається, що цей варіант і обрали наші керманичі. Єдине питання, який курс заплановано на кінець року? 50? 50+?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 16:56
somilitark написав: Andrey2512 написав:
На этой неделе пойдём вниз
Відкриваєте церкву? Шукаєте кращу і більш влучну назву?
Бо більше схожий цей меседж на якійсь проповіді.
Кажуть під кінець року облікову ставку можуть знизити до 11-12% річних, багато сидячих в ОВДП і на депо задумаються, а чи треба зайва віра в гривню при таких розкладах?
Так що НБУ явно на 180 градусів змінив вектор власної політики, на часі більш м'яка монетарна політика, а не та що була в минулому році і на початку 2024-го, ця політика буде супроводжуватись інфляцією, девальвацією і меншим зливом валюти, ринок буде шукати більш вільно і самостійно баланс попиту і пропозиції валюти, зі всіма витікаючими для курса.
Хто вклався в ОВДП ЗАРАЗ явно зайшов не в ті двері і в не той час)))
По курсу, бодрячком зросли, столиця 39.28 на 38.40.
Те, що ОВДП це не про прибуток, стало зрозуміло ще два роки тому. Але, все одно, продовжую перевкладатися в ОВДП і навіть збільшую суму
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