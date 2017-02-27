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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11303113041130511306

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 131
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 15:51

  asti написав:
  Hotab написав:asti

Сегодня, как видите, ситуация повторилась.
Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40
к лету, а, возможно, и ранее.


То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?

А почему вы МЕНЯ об этом спрашиваете?! 😡😡

Бо ваш опонент ІА вже не наважується зайти. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:02

Думки.
1. Ставка. В поточних реаліях значення немає. Оскільки, по факту, економіка ледь жевріє і продовжує знищуватись (і чужими і своїми).
2. Інфляція дуже низька. Можна було б зменшити ставку, щоб простимулювати економіку. Але, див П1.
3. Курс. Девальвація до 50 грн, ставка без змін. Тоді, інфляція десь 15%.
Хіба не варіант?
Мені здається, що цей варіант і обрали наші керманичі. Єдине питання, який курс заплановано на кінець року? 50? 50+?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:56

  somilitark написав:
  Andrey2512 написав:На этой неделе пойдём вниз

Відкриваєте церкву? Шукаєте кращу і більш влучну назву?
Бо більше схожий цей меседж на якійсь проповіді.
Кажуть під кінець року облікову ставку можуть знизити до 11-12% річних, багато сидячих в ОВДП і на депо задумаються, а чи треба зайва віра в гривню при таких розкладах?

Так що НБУ явно на 180 градусів змінив вектор власної політики, на часі більш м'яка монетарна політика, а не та що була в минулому році і на початку 2024-го, ця політика буде супроводжуватись інфляцією, девальвацією і меншим зливом валюти, ринок буде шукати більш вільно і самостійно баланс попиту і пропозиції валюти, зі всіма витікаючими для курса.

Хто вклався в ОВДП ЗАРАЗ явно зайшов не в ті двері і в не той час)))

По курсу, бодрячком зросли, столиця 39.28 на 38.40.

Те, що ОВДП це не про прибуток, стало зрозуміло ще два роки тому. Але, все одно, продовжую перевкладатися в ОВДП і навіть збільшую суму
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:31

  somilitark написав:
  Andrey2512 написав:На этой неделе пойдём вниз

Відкриваєте церкву? Шукаєте кращу і більш влучну назву?
Бо більше схожий цей меседж на якійсь проповіді.
Кажуть під кінець року облікову ставку можуть знизити до 11-12% річних, багато сидячих в ОВДП і на депо задумаються, а чи треба зайва віра в гривню при таких розкладах?

Так що НБУ явно на 180 градусів змінив вектор власної політики, на часі більш м'яка монетарна політика, а не та що була в минулому році і на початку 2024-го, ця політика буде супроводжуватись інфляцією, девальвацією і меншим зливом валюти, ринок буде шукати більш вільно і самостійно баланс попиту і пропозиції валюти, зі всіма витікаючими для курса.

Хто вклався в ОВДП ЗАРАЗ явно зайшов не в ті двері і в не той час)))

По курсу, бодрячком зросли, столиця 39.28 на 38.40.

Поживем побачим, в ті двері, чи не в ті. А вас там "хрустальний шар" в будущєє яке нє можут відєть нє только лішь всє
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:То есть снова не началась та самая мартовская неделя, с которой домкратом к 37.50?
Нужно искать календарь майя, где есть еще недели. Эта крайняя по григорианскому)

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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:38

  oleg49 написав:Думки.
1. Ставка. В поточних реаліях значення немає. Оскільки, по факту, економіка ледь жевріє і продовжує знищуватись (і чужими і своїми).
2. Інфляція дуже низька. Можна було б зменшити ставку, щоб простимулювати економіку. Але, див П1.
3. Курс. Девальвація до 50 грн, ставка без змін. Тоді, інфляція десь 15%.
Хіба не варіант?
Мені здається, що цей варіант і обрали наші керманичі. Єдине питання, який курс заплановано на кінець року? 50? 50+?

Думаю, що цілі ті що задекларовані раніше: курс обміну та інфляція, навряд чи таргетувати будуть інші. А як вийде то хз. Час покаже.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:07

А куда Игорь Алексеевич подевался, со своим прогнозом на плавное понижение к 37 ?
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:22

  75stasstas75 написав:А куда Игорь Алексеевич подевался, со своим прогнозом на плавное понижение к 37 ?

Это по злотому был прогноз....
vitaxa2006
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