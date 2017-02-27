Думки. 1. Ставка. В поточних реаліях значення немає. Оскільки, по факту, економіка ледь жевріє і продовжує знищуватись (і чужими і своїми). 2. Інфляція дуже низька. Можна було б зменшити ставку, щоб простимулювати економіку. Але, див П1. 3. Курс. Девальвація до 50 грн, ставка без змін. Тоді, інфляція десь 15%. Хіба не варіант? Мені здається, що цей варіант і обрали наші керманичі. Єдине питання, який курс заплановано на кінець року? 50? 50+?
Відкриваєте церкву? Шукаєте кращу і більш влучну назву? Бо більше схожий цей меседж на якійсь проповіді. Кажуть під кінець року облікову ставку можуть знизити до 11-12% річних, багато сидячих в ОВДП і на депо задумаються, а чи треба зайва віра в гривню при таких розкладах?
Так що НБУ явно на 180 градусів змінив вектор власної політики, на часі більш м'яка монетарна політика, а не та що була в минулому році і на початку 2024-го, ця політика буде супроводжуватись інфляцією, девальвацією і меншим зливом валюти, ринок буде шукати більш вільно і самостійно баланс попиту і пропозиції валюти, зі всіма витікаючими для курса.
Хто вклався в ОВДП ЗАРАЗ явно зайшов не в ті двері і в не той час)))
По курсу, бодрячком зросли, столиця 39.28 на 38.40.
Те, що ОВДП це не про прибуток, стало зрозуміло ще два роки тому. Але, все одно, продовжую перевкладатися в ОВДП і навіть збільшую суму
Відкриваєте церкву? Шукаєте кращу і більш влучну назву? Бо більше схожий цей меседж на якійсь проповіді. Кажуть під кінець року облікову ставку можуть знизити до 11-12% річних, багато сидячих в ОВДП і на депо задумаються, а чи треба зайва віра в гривню при таких розкладах?
Так що НБУ явно на 180 градусів змінив вектор власної політики, на часі більш м'яка монетарна політика, а не та що була в минулому році і на початку 2024-го, ця політика буде супроводжуватись інфляцією, девальвацією і меншим зливом валюти, ринок буде шукати більш вільно і самостійно баланс попиту і пропозиції валюти, зі всіма витікаючими для курса.
Хто вклався в ОВДП ЗАРАЗ явно зайшов не в ті двері і в не той час)))
По курсу, бодрячком зросли, столиця 39.28 на 38.40.
Поживем побачим, в ті двері, чи не в ті. А вас там "хрустальний шар" в будущєє яке нє можут відєть нє только лішь всє
oleg49 написав:Думки. 1. Ставка. В поточних реаліях значення немає. Оскільки, по факту, економіка ледь жевріє і продовжує знищуватись (і чужими і своїми). 2. Інфляція дуже низька. Можна було б зменшити ставку, щоб простимулювати економіку. Але, див П1. 3. Курс. Девальвація до 50 грн, ставка без змін. Тоді, інфляція десь 15%. Хіба не варіант? Мені здається, що цей варіант і обрали наші керманичі. Єдине питання, який курс заплановано на кінець року? 50? 50+?
Думаю, що цілі ті що задекларовані раніше: курс обміну та інфляція, навряд чи таргетувати будуть інші. А як вийде то хз. Час покаже.
До Державного бюджету України надійшла позика обсягом $230 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Про це 25 березня повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
«Кошти було залучено з Цільового фонду сприяння необхідному розширенню кредитування для України (ADVANCE Ukraine)», - вказується в повідомленні.
Як зазначається, проєкт ARISE має на меті підтримку доступу українських сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування (компенсація видатків за програмою «5-7-9») та покращення доступу малих господарств до фінансування через гранти.
Обсяг фінансування проєкту наразі становить 550 млн, з яких:
- $500 млн будуть спрямовані на фінансування Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» у 2023-2024 рр. з фокусом на аграрні підприємства:
- майже $50 млн передбачено на гранти для малих сільгоспвиробників.