asti написав:если деньги из страны нельзя вывести?!
В смысле нельзя? В нашей любимой постанове N 18 (тот, кто пользуется валютообменами 50к или 200к, её должен знать досконально) всё ещё написано:
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення: ... 8) розрахунків (оплати вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з використанням електронних платіжних засобів (за винятком розрахунків, що здійснюються з використанням коду категорії торговця 6211): - на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті; - без обмеження суми з усіх рахунків клієнта банку, відкритих в іноземній валюті. ... 9) на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунків, здійснених з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій "квазікеш" (англійською мовою quasi cash). До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, лотерей, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995; 9406;
Иными словами, в пределах 100к гривнеэквивалента в месяц с иновалютных средств в каждом банке можно делать что угодно, включая и пополнение зарубежных брокеров. Когда успели запретить и кто? Ведущему, например, вот этой таблицы нужно срочно сообщить, а то зря старается человек.
Прошу уточнити, на профільний гілці IB неодноразово писалося що SWIFT переводи на брокера заборонені з початку повномасштабного вторгнення, існують обхідні маневри з використанням платіжних систем. Чи значить ваш пост що можна користуватися SWIFT для поповнення IB з валютного залишку в розмірі 100к гривневого еквіваленту на місяць?