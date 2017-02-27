asti написав:если деньги из страны нельзя вывести?!
В смысле нельзя? В нашей любимой постанове N 18 (тот, кто пользуется валютообменами 50к или 200к, её должен знать досконально) всё ещё написано:
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення: ... 8) розрахунків (оплати вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з використанням електронних платіжних засобів (за винятком розрахунків, що здійснюються з використанням коду категорії торговця 6211): - на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті; - без обмеження суми з усіх рахунків клієнта банку, відкритих в іноземній валюті. ... 9) на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунків, здійснених з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій "квазікеш" (англійською мовою quasi cash). До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, лотерей, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995; 9406;
Иными словами, в пределах 100к гривнеэквивалента в месяц с иновалютных средств в каждом банке можно делать что угодно, включая и пополнение зарубежных брокеров. Когда успели запретить и кто? Ведущему, например, вот этой таблицы нужно срочно сообщить, а то зря старается человек.
Прошу уточнити, на профільний гілці IB неодноразово писалося що SWIFT переводи на брокера заборонені з початку повномасштабного вторгнення, існують обхідні маневри з використанням платіжних систем. Чи значить ваш пост що можна користуватися SWIFT для поповнення IB з валютного залишку в розмірі 100к гривневого еквіваленту на місяць?
viy написав:Прошу уточнити, на профільний гілці IB неодноразово писалося що SWIFT переводи на брокера заборонені з початку повномасштабного вторгнення, існують обхідні маневри з використанням платіжних систем. Чи значить ваш пост що можна користуватися SWIFT для поповнення IB з валютного залишку в розмірі 100к гривневого еквіваленту на місяць?
Совершенно не значит. Всё верно писалось. Именно SWIFT/SEPA за пределы Украины по-умолчанию запрещёны. Выводить нужно теми платёжными системами, что разрешены (собсно, любой из остальных). В пределах 100к грн в месяц валютных средств в каждом своём банке. Не знаю насколько это стоит называть обходным путём, но во всяком случае он легален.
viy написав:Прошу уточнити, на профільний гілці IB неодноразово писалося що SWIFT переводи на брокера заборонені з початку повномасштабного вторгнення, існують обхідні маневри з використанням платіжних систем. Чи значить ваш пост що можна користуватися SWIFT для поповнення IB з валютного залишку в розмірі 100к гривневого еквіваленту на місяць?
Совершенно не значит. Всё верно писалось. Именно SWIFT/SEPA за пределы Украины по-умолчанию запрещёны. Выводить нужно теми платёжными системами, что разрешены (собсно, любой из остальных). В пределах 100к грн в месяц валютных средств в каждом своём банке. Не знаю насколько это стоит называть обходным путём, но во всяком случае он легален.
Подождите, а каким ещё способом кроме Свифта можно доллары на заграничный счёт отправить? Разве есть такие?!
viy написав:Прошу уточнити, на профільний гілці IB неодноразово писалося що SWIFT переводи на брокера заборонені з початку повномасштабного вторгнення, існують обхідні маневри з використанням платіжних систем. Чи значить ваш пост що можна користуватися SWIFT для поповнення IB з валютного залишку в розмірі 100к гривневого еквіваленту на місяць?
Совершенно не значит. Всё верно писалось. Именно SWIFT/SEPA за пределы Украины по-умолчанию запрещёны. Выводить нужно теми платёжными системами, что разрешены (собсно, любой из остальных). В пределах 100к грн в месяц валютных средств в каждом своём банке. Не знаю насколько это стоит называть обходным путём, но во всяком случае он легален.
Зрозумів, ці способи по причинам, що описані в профільній гілці для мене не є прийнятними
asti написав:Подождите, а каким ещё способом кроме Свифта можно доллары на заграничный счёт отправить? Разве есть такие?!
Я так понимаю, что существование Visa и Mastercard, специально придуманных, как альтернативу SWIFT, всё ещё удаётся не замечать? Счастливый человек. "Эх, бросить бы всё и уехать в Урюпинск!"
Сейчас обычно через евро выводят. Например, так или так. Гипотетически, можно и именно доллары переводить (Paysera должна бы позволить), но комисы будут больше потерь на валютообмене. А если начинать с гривны, то вроде у нас пока без разницы какую валюту закупать. Карусельщики, говорят, и так давно на евро перешли, чтобы цветом бумаги не париться.
asti написав:Тот факт что НБУ в пятницу перестал укреплять курс продажами и уйдя с рынка фактически позволил гривне обвалиться на 40 копеек удержал меня от продажи на выходных. Сегодня, как видите, ситуация повторилась. Скорее всего, верными оказались слухи о том, что НБУ договорился с МВФ о плавной девальвации до уровня 40 к лету, а, возможно, и ранее.🫡🫡🫡//))
не домовився, а цього вимагає логіка поточної економічної ситуації.
asti написав:Подождите, а каким ещё способом кроме Свифта можно доллары на заграничный счёт отправить? Разве есть такие?!
Я так понимаю, что существование Visa и Mastercard, специально придуманных, как альтернативу SWIFT, всё ещё удаётся не замечать? Счастливый человек. "Эх, бросить бы всё и уехать в Урюпинск!"
Вы не обижайтесь пожалуйста, я вообще-то привык по старинке: из рук в руки, пересчет вручную, портреты на свет. А все эти свифты, визы, мастеркарды... Я и представить себе не мог что валюту можно перевести П2П за границу с валютной карты - знаю что в Украине такое невозможно. Я искренне считал что валюту да ещё заграницу можно перевести только по айбану!☺️☺️