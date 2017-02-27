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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 22:28
dr_bastm написав: somilitark написав:
Кажуть під кінець року облікову ставку можуть знизити до 11-12% річних, багато сидячих в ОВДП і на депо задумаються, а чи треба зайва віра в гривню при таких розкладах?
Якщо ставка НБУ зменшиться, то немає різниці, депозити та ОВДП мають свою фіксовану ставку на весь час. Найдовші ОВДП по 18-19% річних, аж по середину 2027.
Депозити є по середину 2027-го року? Я не знав))) Можете назвати ці банки для прикладу?
І якщо є теоретично ОВДП до "середини 27-го", то багато людей купили їх?
Я вважаю, що більшість має горизонт на рік, максимум півтора, багато хто і квартальними паперами грається чи навіть коротшими.
Ось є у нас персонаж, злився по 38.50 пару тижнів назад, зараз мінімальний продаж долара це 39.3, два відсотки добавили дуже швидко, що буде далі теж зрозуміло - девальвація.
Якщо ми літом візьмемо планку 41-42 або може і 45(хто його знає, що задумав НБУ) , то нових бажаючих запакуватись в ОВДП і депо під 15% просто не буде, можливо і розпродаж ОВДП побачимо, бо якщо НБУ при девалі далі буде знижувати ставку, то курс буде постійно повзти вверх, мазохістів в фінансових справах не так багато, як ви гадаєте...
Я розумію, що вам знову захотілось 15% в валюті річних, але таке буває не часто, полоси білі іноді змініються збитками.
НБУ зайняв однозначну позицію, зараз треба бути на зеленому чи євровому заборі, а не ловити збитки, більше ніж 1.5 років була дуже жирна чиста валютна доходність, пора вже трохи підстригти набравших вагу оленів)))
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Додано: Пон 25 бер, 2024 22:30
somilitark
Стрижуть не оленів..
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Додано: Пон 25 бер, 2024 22:34
Hotab написав:somilitark
Стрижуть не оленів..
а йожиков
ну тех, шо под йолкой
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Додано: Пон 25 бер, 2024 22:53
Hotab написав:somilitark
Стрижуть не оленів..
Оленями на гілці ми завжди називали тих, кого самого загнали в якусь не вигідну фінансову позицію, наприклад всілась людина літом 2013-го в грндепо на рік під 20%, прийшов девал в 2014-му, курс літом 14-го вже 12, а курс беззбитковості всього 10.
Як назвати людину яка сама зробила не вірний вибір, но людина не хоче визнати помилку, вона каже нічого страшного, треба сидіти далі, зараз ще трошки посижу і "вийду в ноль".
А іде далі девал, перевклався літом цей олень 2014-го під 20%, і зловив через рік курс беззбитковості 12, а на табло обмінників вже мінімум 24, скільки треба років треба було сидіти, щоб хоч трохи відбитися?
Треба ловити хвилі коли відбувся девал, но ще діють великі ставки по депо чи ОВДП, ось тоді треба запригувати, коли всі капітани очевидність кажуть зворотнє.
Зараз момент тікати на паркан.
Так що олені це ті, хто ганає не вірно сам по депо і намагається ганяти інших по тим же граблям, не визнаючи власних помилок.
Ну якщо я не добре розкрив власні думки, то будуть стригти розжерівших тюленів, якщо олені не стрижуться і не сильно схуднуть)))
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Додано: Пон 25 бер, 2024 23:08
somilitark Депозити на 36 місяців з фіксованою ставкою існують. Але я не це мав на увазі. Повторю, ставка НБУ не впливає на вже зафіксовані умови у ОВГЗ і депозитах.
Яка планка буде ніхто не знає. Але якщо хтось злив по 38.5 і поклав в довгу під 18%, а в кінці року буде не більше 45,4 то він навіть виграє, якщо більше то програє. Якщо це ОВГЗ, то хоча б держава точно виграє і це плюс
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Додано: Пон 25 бер, 2024 23:20
dr_bastm написав:somilitark
Депозити на 36 місяців з фіксованою ставкою існують. Але я не це мав на увазі. Повторю, ставка НБУ не впливає на вже зафіксовані умови у ОВГЗ і депозитах.
Яка планка буде ніхто не знає. Але якщо хтось злив по 38.5 і поклав в довгу під 18%, а в кінці року буде не більше 45,4 то він навіть виграє, якщо більше то програє. Якщо це ОВГЗ, то хоча б держава точно виграє і це плюс
Я бачу, що пан не читач, а письменник.
Те що десь там існує, але без прикладів, то напевне дуже добре, а хтось користувався тим медом?
Ну я так поняв, що вам ще рано дивитись хоч на крок вперед. Ви все одно нічого з моїх двух дописів не зрозуміли.
Гарного вечора, почитайте щось профільне по темі на ніч, це корисно)))
п.с. 18% депозит? Пан не чув про податки?
Так "в довгу" це рік чи 3.5?
А по річним ОВДП дохідність під 14%, но я бачу з фінансами ви явно не на ти)))
Востаннє редагувалось somilitark
в Пон 25 бер, 2024 23:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 23:21
somilitark написав:
Треба ловити хвилі коли відбувся девал, но ще діють великі ставки по депо чи ОВДП, ось тоді треба запригувати, коли всі капітани очевидність кажуть зворотнє.
Зараз момент тікати на паркан.
Применил этот чеклист к сегодня:
- девал был (и последние пару недель, а если за месяца 4 взять, так особенно);
- ставки и по депо и по ОВГЗ ещё большие (во всяком случае если верить планам их только снижать);
- совет от капитана очевидность в наличии.
Что ж, будем запрыгивать, раз надо
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Додано: Пон 25 бер, 2024 23:23
moveton написав: somilitark написав:
Треба ловити хвилі коли відбувся девал, но ще діють великі ставки по депо чи ОВДП, ось тоді треба запригувати, коли всі капітани очевидність кажуть зворотнє.
Зараз момент тікати на паркан.
Применил этот чеклист к сегодня:
- девал был (и последние пару недель, а если за месяца 4 взять, так особенно);
- ставки по ОВГЗ ещё большие (во всяком случае если верить планам их только снижать);
- совет от капитана очевидность в наличии.
Что ж, будем запрыгивать, раз надо
По теорії так, но один бункерний може внести свої правки, плюс не все так однозначно з допомогою від партнерів.
Ну раз треба, то пірнайте
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