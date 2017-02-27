somilitark написав:dr_bastm написав:somilitark Читати не любите ви. Навіть виділив жирним. Ви чіпляєтесь за слово депозит і число 18. Але основна думка взагалі не про це була!
Якщо вам кортить. 18% було про довгі ОВГЗ і тільки так. Термінові депозити взагалі гірші, бо їх неможна розірвати. На депозитах звісно не було таких чисти відсотків.
Зміна ставки НБУ на будь яке значення, не змінить умови діючих ОВГЗ і депозитів. Ви це зрозуміли?
Клоун на аватарці, ми говоримо не за коней в вакуумі, а за реальних людей, ставку по існуючим депо, які на рік не змінять, але чистої доходності 18% там не було вже рік, якщо людина купила довгі ОВДП, то вона може продати їх через рік, но при зниженні ставки НБУ дохідність ОВДП теж впаде при продажі, бо їх будуть порівнювати з новими випусками, людина може не отримати навіть 10% річних за рік.
Так що по суті, хто запригнув в цьому році в ОВДП чи депо на рік, отримують максимум 12% річних В ГРИВНІ, а девал з початку року вже 5%. аксимум за рік можна вийти тільки в ноль, ЗАРАЗ ПРИБУТКІВ В ВАЛЮТІ НЕ БУДЕ!
Це реальність, перечитайте декілька разів, якщо ще на власній особі не перевірили цю дійсність, потім згадаєте мене, що противний дядько з форума фінанс таки був правий)))
Я вибачаюсь, але якщо, наприклад, людина купила овдп з високою річною дохідністю на 3 роки, то при падінні дохідності облігації внаслідок перегляду облікової ставки через рік , ціна облігації зростає. Тобто людина, продавши облігацію після росту її ціни через рік отримає вищу річну дохідність. А це зовсім не так, як ви пишете вище