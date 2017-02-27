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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 01:24
somilitark написав: dr_bastm написав:somilitark
Читати не любите ви. Навіть виділив жирним. Ви чіпляєтесь за слово депозит і число 18. Але основна думка взагалі не про це була!
Якщо вам кортить. 18% було про довгі ОВГЗ і тільки так. Термінові депозити взагалі гірші, бо їх неможна розірвати. На депозитах звісно не було таких чисти відсотків.Зміна ставки НБУ на будь яке значення, не змінить умови діючих ОВГЗ і депозитів.
Ви це зрозуміли?
Клоун на аватарці, ми говоримо не за коней в вакуумі, а за реальних людей, ставку по існуючим депо, які на рік не змінять, але чистої доходності 18% там не було вже рік, якщо людина купила довгі ОВДП, то вона може продати їх через рік, но при зниженні ставки НБУ дохідність ОВДП теж впаде при продажі, бо їх будуть порівнювати з новими випусками, людина може не отримати навіть 10% річних за рік.
Так що по суті, хто запригнув в цьому році в ОВДП чи депо на рік, отримують максимум 12% річних В ГРИВНІ, а девал з початку року вже 5%. аксимум за рік можна вийти тільки в ноль, ЗАРАЗ ПРИБУТКІВ В ВАЛЮТІ НЕ БУДЕ!
Це реальність, перечитайте декілька разів, якщо ще на власній особі не перевірили цю дійсність, потім згадаєте мене, що противний дядько з форума фінанс таки був правий)))
Я вибачаюсь, але якщо, наприклад, людина купила овдп з високою річною дохідністю на 3 роки, то при падінні дохідності облігації внаслідок перегляду облікової ставки через рік , ціна облігації зростає. Тобто людина, продавши облігацію після росту її ціни через рік отримає вищу річну дохідність. А це зовсім не так, як ви пишете вище
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Додано: Вів 26 бер, 2024 08:46
березень 2024 встановив абсолютний рекорд за історію України по зовнішньому фінансуванню
4,9 млрд $ це від ЄС
880 млн $ від МВФ
1,5 млрд $ від Світового банка (Японія + Великобританія )
1,5 млрд $ Канада
230 млн $ від Японії
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vitaliiangel
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2
Додано: Вів 26 бер, 2024 08:48
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇У НБУ вказали на фактор, який вплине на валютний ринок України найближчим часом
На вашу думку, Україна отримає допомогу у зазначеному розмірі? Чи довіряєте прогнозам НБУ про нарощення резервів та курсову стійкість?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:21
vitaliiangel
Что наводит на мысли про необоснованный скачок курса доллара
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:35
Andrey2512 написав:vitaliiangel
Что наводит на мысли про необоснованный скачок курса доллара
як це необоснованний?
якраз обоснованний щоб злити валюту по вищому курсу, нє?
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flyman
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3
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:38
flyman написав: Andrey2512 написав:vitaliiangel
Что наводит на мысли про необоснованный скачок курса доллара
як це необоснованний?
якраз обоснованний щоб злити валюту по вищому курсу, нє?
Это если принять, что предполагается в ближ время выбросить эту валюту на свободный рынок. Но это ж только предположение.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 09:54
Andrey2512 написав:vitaliiangel
Что наводит на мысли про необоснованный скачок курса доллара
вы же не знаете объемов которые планируют вывести
НБУ в марте 2024 года начали готовить финансовый рынок к либерализации в части вывода из Украины дивидендов,
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 26 бер, 2024 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:57
somilitark написав:Як назвати людину яка сама зробила не вірний вибір, но людина не хоче визнати помилку, вона каже нічого страшного, треба сидіти далі, зараз ще трошки посижу і "вийду в ноль".
А іде далі девал, перевклався літом цей олень 2014-го під 20%, і зловив через рік курс беззбитковості 12, а на табло обмінників вже мінімум 24, скільки треба років треба було сидіти, щоб хоч трохи відбитися?
Цікаво Алекс006 вже "вийшов в ноль"?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:06
Можливо, замислилися, де взяти гроші на мобілізацію. Бо їх, за твердженням влади, нема.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:13
flyman написав:
як це необоснованний?
якраз обоснованний щоб злити валюту по вищому курсу, нє?
Як варіант, а після - поступове зниження курсу до 37,5
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Andrey2512
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