somilitark написав:

Депозити є по середину 2027-го року? Я не знав))) Можете назвати ці банки для прикладу?І якщо є теоретично ОВДП до "середини 27-го", то багато людей купили їх?Я вважаю, що більшість має горизонт на рік, максимум півтора, багато хто і квартальними паперами грається чи навіть коротшими.Ось є у нас персонаж, злився по 38.50 пару тижнів назад, зараз мінімальний продаж долара це 39.3, два відсотки добавили дуже швидко, що буде далі теж зрозуміло - девальвація.Якщо ми літом візьмемо планку 41-42 або може і 45(хто його знає, що задумав НБУ) , то нових бажаючих запакуватись в ОВДП і депо під 15% просто не буде, можливо і розпродаж ОВДП побачимо, бо якщо НБУ при девалі далі буде знижувати ставку, то курс буде постійно повзти вверх, мазохістів в фінансових справах не так багато, як ви гадаєте...Я розумію, що вам знову захотілось 15% в валюті річних, але таке буває не часто, полоси білі іноді змініються збитками.НБУ зайняв однозначну позицію, зараз треба бути на зеленому чи євровому заборі, а не ловити збитки, більше ніж 1.5 років була дуже жирна чиста валютна доходність, пора вже трохи підстригти набравших вагу оленів)))