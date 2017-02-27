somilitark написав:Як назвати людину яка сама зробила не вірний вибір, но людина не хоче визнати помилку, вона каже нічого страшного, треба сидіти далі, зараз ще трошки посижу і "вийду в ноль". А іде далі девал, перевклався літом цей олень 2014-го під 20%, і зловив через рік курс беззбитковості 12, а на табло обмінників вже мінімум 24, скільки треба років треба було сидіти, щоб хоч трохи відбитися?
Цікаво Алекс006 вже "вийшов в ноль"?
Давно вже люди замислювались питанням, чи вигідне грндепо? Вийшло, що краще мати валютний депо навіть під декілька відсотків, бо періодичні девали роблять грндепо майже нульовим по доходності в валюті, важко пропєтляти і на довгому інтервалі часу не зачепити і не попасти в капкан чергової девальвації.
somilitark написав:Депозити є по середину 2027-го року? Я не знав))) Можете назвати ці банки для прикладу? І якщо є теоретично ОВДП до "середини 27-го", то багато людей купили їх? Я вважаю, що більшість має горизонт на рік, максимум півтора, багато хто і квартальними паперами грається чи навіть коротшими. Ось є у нас персонаж, злився по 38.50 пару тижнів назад, зараз мінімальний продаж долара це 39.3, два відсотки добавили дуже швидко, що буде далі теж зрозуміло - девальвація. Якщо ми літом візьмемо планку 41-42 або може і 45(хто його знає, що задумав НБУ) , то нових бажаючих запакуватись в ОВДП і депо під 15% просто не буде, можливо і розпродаж ОВДП побачимо, бо якщо НБУ при девалі далі буде знижувати ставку, то курс буде постійно повзти вверх, мазохістів в фінансових справах не так багато, як ви гадаєте... Я розумію, що вам знову захотілось 15% в валюті річних, але таке буває не часто, полоси білі іноді змініються збитками. НБУ зайняв однозначну позицію, зараз треба бути на зеленому чи євровому заборі, а не ловити збитки, більше ніж 1.5 років була дуже жирна чиста валютна доходність, пора вже трохи підстригти набравших вагу оленів)))
Пане somilitark, не шукайте в темній комнаті чорну кішку - там її немає. Одна з причин поточної атипової весняної девальвації - банки активно видають "доступні кредити 5-7-9" сільгоспвиробникам, утримуючи їх від активних продажів валюти "під посівну". https://www.apk-inform.com/uk/news/1540466
Станом на 20 березня 3,85 тис. українських агрогосподарств отримали з початку року 23,9 млрд грн банківських кредитів на розвиток власного бізнесу. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.
«8,4 млрд грн із загальної суми за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» отримали 2,017 тис. підприємств», - уточнили в міністерстві.
На ринку була б відсутня будь-яка девальвація якщо б сільгоспвиробники не взяли 24 млрд кредитів, а викинули б додаткових 600 млн. доларів на валютний ринок.
citramon написав:Я вибачаюсь, але якщо, наприклад, людина купила овдп з високою річною дохідністю на 3 роки, то при падінні дохідності облігації внаслідок перегляду облікової ставки через рік , ціна облігації зростає. Тобто людина, продавши облігацію після росту її ціни через рік отримає вищу річну дохідність. А це зовсім не так, як ви пишете вище
Можливо ви праві, я не точно сформолював. По факту все крутиться від початкової дохідності цп. Нічого не зростає. Зміст в тому, що от я наприклад купив зараз ОВДП під 18% на 3 роки. Це я отримую таку дохідність, якщо просижу всі 3 роки в паперах, причому як правило така дохідність виходить за умови реінвестиції отриманного відсоткового доходу, а якщо я захочу продати через рік, то я не отримую 18% річних, є курс покупки і продажу цінного папера, якщо я продаю, то курс занижений, я втрачаю дохідність, вийду на тіж самі 12-14% річних максимум, і ще не факт, що будуть бажаючі купити мої папери, може НБУ буде девальвувати далі і всі будуть ховатись в валюті, бажаючих купити папери з реальною від'ємною дохідністю НЕ БУДЕ, да і з фронта повідомлення все гірше і гірше. Ну якщо ви обираєте цей шлях то я не проти, бо валюта була б ще дороще, якщо б всі купували на зароблене скв, а так є бажаючі вкластися в депо і ОВДП, мій бізнес ще трохи працює, при курсі 45 і умовній мінімалці в 9-10 000 я точно збанкрутую.
Denik Ну і що таке 600 лямів у.о. розмазані на 3 місяці? НБУ продав за минулий тиждень 680 мільйонів. Причина девала в тому, що гривень забагато в обігу, ми воюємо, витрачаємо в декілька разів більше ніж заробляємо\ збираємо в бюджет, добрі гроші витісняють погані, економічна теорія, 1-й курс сільського провінциального інститута. А також зниження ставки НБУ, зменшення заливок валюти, все до купи, маємо девал. Ніхто не знає що задумав НБУ і куди він підштовхує курс, якщо виживемо, то побачимо)))
п.с. ранком обмінникі вже реагують ростом на зростання міжбанку, готівка на річних максимумах 39.35 на 39.45. До речі, НБУ перерахує достроково і раніше планів "прибуток" в бюджет, 32 ярда наче, чого запитаєте Ви? Бо не все так добре з доходами бюджета, раз тороплять поквапитися НБУ)))
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 26 бер, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Пане somilitark, не шукайте в темній комнаті чорну кішку - там її немає. Одна з причин поточної атипової весняної девальвації - банки активно видають "доступні кредити 5-7-9" сільгоспвиробникам, утримуючи їх від активних продажів валюти "під посівну". https://www.apk-inform.com/uk/news/1540466
Станом на 20 березня 3,85 тис. українських агрогосподарств отримали з початку року 23,9 млрд грн банківських кредитів на розвиток власного бізнесу. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.
«8,4 млрд грн із загальної суми за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» отримали 2,017 тис. підприємств», - уточнили в міністерстві.
На ринку була б відсутня будь-яка девальвація якщо б сільгоспвиробники не взяли 24 млрд кредитів, а викинули б додаткових 600 млн. доларів на валютний ринок.
Ідея ніби непогана. Але реалізація підвела. Левову частку цих пільгових кредитів беруть не на розвиток (як задумувалось) на на оптимізацію витрат по обслуговуванню боргів. Головне підпадати під необхідні параметри і вуаля - українські платники податків платять за обігові кошти бізнесу або за обслуговування їхніх старих кредитів. І якщо це бізнес обласного (регіонального) масштабу то ці витрачені податки себе оправдовують. Але якщо це великі всеукраїнські компанії із земельним капіталом у десятки тис. га - то це вже якось не комільфо. Якщо подивитись на структуру сплачених податків то всі ці пільгові кредити потрібно видавати прямопропорційно від кількості робочих місць які буде створено або НЕ втрачено. Це має бути основний критерій.