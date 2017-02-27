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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11308113091131011311

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 131
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:12

  asti написав:
  Andrey2512 написав:
  flyman написав:як це необоснованний?
якраз обоснованний щоб злити валюту по вищому курсу, нє?

Як варіант, а після - поступове зниження курсу до 37,5
Меньше 38 доллар в Украине уже не будет стоить НИКОГДА!
а если сойдутся правильно все планеты, и Америка в апреле-мае кааак выделит нам финпомощь :? Тогда к конкретным (для выхода из гривневых ОВДП последних "нужных"людей) летним датам нацбанк радостно обвалит курс (на пару недель) хоть до "34".
"Этот,как его... волюнтаризьм" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:Тогда к конкретным (для выхода из гривневых ОВДП последних "нужных"людей) летним датам нацбанк радостно обвалит курс (на пару недель) хоть до "34".
НБУ всегда даёт тропинку для держателей ОВДП. Поэтому все прелести курса увидим летом. 34 конечно не будет, но 37,75 вполне возможно засветить.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:26

  flysoulfly написав:
  Andrey2512 написав:Что наводит на мысли про необоснованный скачок курса доллара
не сколько необоснованный, сколько демонстративное поведение НБУ

Досить цікаво повитись на USD to ARS Chart
https://www.xe.com/currencycharts/?from ... RS&view=2Y
ЦБ Аргентини планомірно девальвує Песо на 20-30% на рік (потроху кожен день). Потім криза. Потім знову плавна девальвація.
Я б не назвав це демонстративною поведінкою. Це- стратегія.
Те, що робить НБУ, це теж схоже на певну стратегію (девальвація 30% на рік до 50). Кожен день якась новина укріплює в цій думці. Наприклад:
"У 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5–4 грн."
((3.5/2.64)-1)*100%=32%
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:29

[b]Игорь Алексеевич


но 37,75 вполне возможно засветить.


А 37.50? как же? Если каждый месяц на 25 коп править прогноз…
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 бер, 2024 11:32, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:30

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:Тогда к конкретным (для выхода из гривневых ОВДП последних "нужных"людей) летним датам нацбанк радостно обвалит курс (на пару недель) хоть до "34".
НБУ всегда даёт тропинку для держателей ОВДП. Поэтому все прелести курса увидим летом. 34 конечно не будет, но 37,75 вполне возможно засветить.

В орігіналі було 37.50, куди ви відповзаєте? :lol:

Нагадує коронне: якщо тебе викрили в брехні чи невігластві, то не визнавай помилок, гни і далі свою лінію, соромся до кінця :P
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:34

  somilitark написав:Denik
Ну і що таке 600 лямів у.о. розмазані на 3 місяці?
НБУ продав за минулий тиждень 680 мільйонів.
Причина девала в тому, що гривень забагато в обігу, ми воюємо, витрачаємо в декілька разів більше ніж заробляємо\ збираємо в бюджет, добрі гроші витісняють погані, економічна теорія, 1-й курс сільського провінциального інститута.
А також зниження ставки НБУ, зменшення заливок валюти, все до купи, маємо девал.
Ніхто не знає що задумав НБУ і куди він підштовхує курс, якщо виживемо, то побачимо)))

п.с. ранком обмінникі вже реагують ростом на зростання міжбанку, готівка на річних максимумах 39.35 на 39.45.
До речі, НБУ перерахує достроково і раніше планів "прибуток" в бюджет, 32 ярда наче, чого запитаєте Ви?
Бо не все так добре з доходами бюджета, раз тороплять поквапитися НБУ)))

Якце "ніхто не знає, що задумав НБУ"?
Є маркери "інфляція" та "стабільна гривня" (середньорічний курс UAH до USD).
Хіба що "ніхто не знає скільки продасть НБУ завтра чи після завтра", але я теж не знаю, піду я в магазин завтра по троутарі, чи стежкою. Але я знаю, що мені треба в день 2л питної води. Тільки я не знаю піду завтра за одною 2л пляшкою, а не після завтра за баклашкою на 6л чи двома пляшками по 2л (маючи дома резерви питної води та кошти чи кредитний ліміт на карті).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Hotab,
somilitark,

Все просто "клуб 37.50" закрито, і урочисто відкрито "клуб 37.75"
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:40

  oleg49 написав:
  flysoulfly написав:
  Andrey2512 написав:Что наводит на мысли про необоснованный скачок курса доллара
не сколько необоснованный, сколько демонстративное поведение НБУ

Досить цікаво повитись на USD to ARS Chart
https://www.xe.com/currencycharts/?from ... RS&view=2Y
ЦБ Аргентини планомірно девальвує Песо на 20-30% на рік (потроху кожен день). Потім криза. Потім знову плавна девальвація.
Я б не назвав це демонстративною поведінкою. Це- стратегія.
Те, що робить НБУ, це теж схоже на певну стратегію (девальвація 30% на рік до 50). Кожен день якась новина укріплює в цій думці. Наприклад:
"У 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5–4 грн."
((3.5/2.64)-1)*100%=32%

В Аргентині тепер все по новому, а не так як попередні 100 років (то хунта, то соціалісти, то соціалістична хунта), принаймні так заявлено.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 11:48

  flyman написав:
  somilitark написав:Denik
Ну і що таке 600 лямів у.о. розмазані на 3 місяці?
НБУ продав за минулий тиждень 680 мільйонів.
Причина девала в тому, що гривень забагато в обігу, ми воюємо, витрачаємо в декілька разів більше ніж заробляємо\ збираємо в бюджет, добрі гроші витісняють погані, економічна теорія, 1-й курс сільського провінциального інститута.
А також зниження ставки НБУ, зменшення заливок валюти, все до купи, маємо девал.
Ніхто не знає що задумав НБУ і куди він підштовхує курс, якщо виживемо, то побачимо)))

п.с. ранком обмінникі вже реагують ростом на зростання міжбанку, готівка на річних максимумах 39.35 на 39.45.
До речі, НБУ перерахує достроково і раніше планів "прибуток" в бюджет, 32 ярда наче, чого запитаєте Ви?
Бо не все так добре з доходами бюджета, раз тороплять поквапитися НБУ)))

Якце "ніхто не знає, що задумав НБУ"?
Є маркери "інфляція" та "стабільна гривня" (середньорічний курс UAH до USD).
Хіба що "ніхто не знає скільки продасть НБУ завтра чи після завтра", але я теж не знаю, піду я в магазин завтра по троутарі, чи стежкою. Але я знаю, що мені треба в день 2л питної води. Тільки я не знаю піду завтра за одною 2л пляшкою, а не після завтра за баклашкою на 6л чи двома пляшками по 2л (маючи дома резерви питної води та кошти чи кредитний ліміт на карті).

Знаючи ваш місячний бюджет, то якраз ваша поведінка дуже прогнозована :lol:
Скоріше ви нікуде не підете, бо зараз кінець місяця і бюджет вже давно вичерпаний((

НБУ пішов на девал, питання зараз тільки в тому стоїть, чи він трохи потримає курс біля 40, чи проколимо і будемо летіти далі, от це під питанням, а з вашими "можливостями" все доволі прогнозовано...Тим паче вже виходить сонце, можна гріти воду на сонці, головне щоб вона не позеленіла, бактерії не розмножились під ультрафіолетовими променями і не зробили каку вашій шкірі після такого "економного" приймання душу)))
somilitark
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