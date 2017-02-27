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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 бер, 2024 12:15
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
Тогда к конкретным (для выхода из гривневых ОВДП последних "нужных"людей) летним датам нацбанк радостно обвалит курс (на пару недель) хоть до "34".
НБУ всегда даёт тропинку для держателей ОВДП. Поэтому все прелести курса увидим летом. 34 конечно не будет, но 37,75 вполне возможно засветить.
головне в прогнозуванні - обговорювати, що буде через 3-6 місяців.
поточні результати - це вже не так цікаво
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:16
Хто зливався по 38.50?
Зловили дно(краще умови)?
Вам ринок дає новий подарунок долі, Київ перейшов на котирування 39.40 на 39.47.
Я не зловтішаюсь, сам трохи в шоці від фокусів НБУ, не думав не гадав, що весною можуть бути такі викрутаси...
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somilitark
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:23
Andrey2512 написав: somilitark написав:
чи він трохи потримає курс біля 40, чи проколимо і будемо летіти далі,
Потримає 40, щоб усі накупили дорогий долар, а потім підемо вниз
Можливо і так, а буває що НБУ діє проти лінійних прогнозів і сталих тверджень, можемо проколоти 40 і закріпитись скажімо на позначці 42, а потім вже, не зважаючи на крикі всепропальників про "50 побачимо через тиждень "будемо на рівні 42 чи 43 бовтатися пару років.
НБУ любить налюбити усіх, хто думав, що курс з літа 22-го фактично не змініться до весни 2024-го?
Так що згадується коронна фраза футбольного великого тренера Прокопенка: не шукайте логіки в футболі (діях НБУ в нашому випадку)...
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:26
somilitark написав:
Хто зливався по 38.50?
Зловили дно(краще умови)?
Вам ринок дає новий подарунок долі, Київ перейшов на котирування 39.40 на 39.47.
Я не зловтішаюсь, сам трохи в шоці від фокусів НБУ, не думав не гадав, що весною можуть бути такі викрутаси...
Январь- март, как всегда качели и вверх. Но в этом месяце и апрель затронет курс выше прошлогоднего. Обычно в эти периоды народ скидывает валюту, а летом покупает. Я скинул её в декабре по 38,5 и переложился в грн. под 18,5-19% на 3-6 мес. Сейчас заканчивается одно дело, переложусь до лета на 3 мес. Летом посмотрим на обстановку и курсы, возможно ещё на 3 мес в грн.
сегодня получили 880млн. от МВФ. Курс должен качнутся вниз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:32
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас заканчивается одно дело, переложусь до лета на 3 мес.
Ох вы и рисковый ) нервы щекочите? )))
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:35
Andrey2512 написав:
Ох вы и рисковый ) нервы щекочите? )))
Так в это время в любой год входить в валюту рано было всегда. Покупают её летом, а с декабря смотрим по грн. дело в банках и курсам. Иногда меньше курс, но выше проценты бывает выгодней, чем высокий курс но низкие проценты по грн.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:36
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Хто зливався по 38.50?
Зловили дно(краще умови)?
Вам ринок дає новий подарунок долі, Київ перейшов на котирування 39.40 на 39.47.
Я не зловтішаюсь, сам трохи в шоці від фокусів НБУ, не думав не гадав, що весною можуть бути такі викрутаси...
Январь- март, как всегда качели и вверх.
Брехня, ніколи ніяких качелей в березні і лютому не буває, курс завжди впевнено йде вниз, майже без відскоків.
Всі курсові фокуси завершуються максимум в другій половині січня, а як правило в останні роки максимуми курса фіксуються буквально біля 10-го січня.
Може досить натягувати не вдалі твердження на сьогоднішню ситуацію, ви промазали, ви в мінусах, по суті ви вже зловили 5% девала, а отримаєте 6-7% доходу в гривні за півроку, тримісячні депо були явно не під 18% брутто, не треба розповідати казки, збитки є збитками, не смішіть шановну публіку форума, тут всі з цифрами на ти)))
п.с. весь грудень курс був фактично 37.50, но ви як завжди злились на піках 31-го, казкар вищого левела(((
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 26 бер, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:38
somilitark написав:
не треба розповідати казки, збитки є збитками, не смішіть шановну публіку форума, тут всі з цифрами на ти)))
Достаточно вам зайти на сайт минфина и там есть курсы валют по мес. и дням за прошлый год. Начало марта 23г. курс 39,12, летом 23г. ... откроете и увидите.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:39
Andrey2512 написав: somilitark написав:
чи він трохи потримає курс біля 40, чи проколимо і будемо летіти далі,
Потримає 40, щоб усі накупили дорогий долар, а потім підемо вниз
але є одне але - для цього ще нема "білого лебідя"
А може й не бути
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:41
Чому по четвергам на МБ укріплюється гривня?
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