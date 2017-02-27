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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 бер, 2024 12:47
flysoulfly написав: asti написав: Andrey2512 написав:
Як варіант, а після - поступове зниження курсу до 37,5
Меньше 38 доллар в Украине уже не будет стоить НИКОГДА!
а если сойдутся правильно все планеты, и Америка в апреле-мае кааак выделит нам финпомощь
Тогда к конкретным (для выхода из гривневых ОВДП последних "нужных"людей) летним датам нацбанк радостно обвалит курс (на пару недель) хоть до "34".
"Этот,как его... волюнтаризьм" ©
Як буде рішення по допомозі США - то курс звалиться на гривню. Це я писав раніше. Тоді щось зливати буде пізно.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:48
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
не треба розповідати казки, збитки є збитками, не смішіть шановну публіку форума, тут всі з цифрами на ти)))
Достаточно вам зайти на сайт минфина и там есть курсы валют по мес. и дням за прошлый год. Начало марта 23г. курс 39,12, летом 23г. ... откроете и увидите.
Так ви розбуйте свої очі, максимуми 2023-го це звично січень.
А потім курс постійно падав і в березні був курс 38, в січні здати можна було 40.5.
Ви переплутали спілкування біля під'їзду з бабулями, де все відносно з форумом(((
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:49
somilitark написав:
Давно вже люди замислювались питанням, чи вигідне грндепо?
Вийшло, що краще мати валютний депо навіть під декілька відсотків, бо періодичні девали роблять грндепо майже нульовим по доходності в валюті, важко пропєтляти і на довгому інтервалі часу не зачепити і не попасти в капкан чергової девальвації.
Валютні ОВДП мають сенс. Бо те, що лежить кешем в матрасі просто їсть інфляція.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:52
somilitark написав:
Denik
Ну і що таке 600 лямів у.о. розмазані на 3 місяці?
НБУ продав за минулий тиждень 680 мільйонів.
Причина девала в тому, що гривень забагато в обігу, ми воюємо, витрачаємо в декілька разів більше ніж заробляємо\ збираємо в бюджет, добрі гроші витісняють погані, економічна теорія, 1-й курс сільського провінциального інститута.
600 млн вилилися б за місяць, а не за 3. І це б мало ефект. Девал відбувався за рахунок того, що уряду фактично не надходили зовнішні гроші і він їх дуже мало обмінював, а видатки були з податків, запозичень, дивідентів та прибутку НБУ.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 12:58
somilitark написав:
А потім курс постійно падав і в березні був курс 38, в січні здати можна було 40.5.
Даже если курс был и 40, то каким он был летом?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:03
oleg49 написав:
Чому по четвергам на МБ укріплюється гривня?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:21
Denik написав:
Валютні ОВДП мають сенс. Бо те, що лежить кешем в матрасі просто їсть інфляція.
а довіра до майбутнього бажання держави повернути ваші кошти валютою й вчасно - є ?
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