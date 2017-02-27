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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11311113121131311314>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 131
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:47

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Як варіант, а після - поступове зниження курсу до 37,5
Меньше 38 доллар в Украине уже не будет стоить НИКОГДА!
а если сойдутся правильно все планеты, и Америка в апреле-мае кааак выделит нам финпомощь :? Тогда к конкретным (для выхода из гривневых ОВДП последних "нужных"людей) летним датам нацбанк радостно обвалит курс (на пару недель) хоть до "34".
"Этот,как его... волюнтаризьм" ©

Як буде рішення по допомозі США - то курс звалиться на гривню. Це я писав раніше. Тоді щось зливати буде пізно.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:48

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:не треба розповідати казки, збитки є збитками, не смішіть шановну публіку форума, тут всі з цифрами на ти)))
Достаточно вам зайти на сайт минфина и там есть курсы валют по мес. и дням за прошлый год. Начало марта 23г. курс 39,12, летом 23г. ... откроете и увидите.

Так ви розбуйте свої очі, максимуми 2023-го це звично січень.
А потім курс постійно падав і в березні був курс 38, в січні здати можна було 40.5.
Ви переплутали спілкування біля під'їзду з бабулями, де все відносно з форумом(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Давно вже люди замислювались питанням, чи вигідне грндепо?
Вийшло, що краще мати валютний депо навіть під декілька відсотків, бо періодичні девали роблять грндепо майже нульовим по доходності в валюті, важко пропєтляти і на довгому інтервалі часу не зачепити і не попасти в капкан чергової девальвації.

Валютні ОВДП мають сенс. Бо те, що лежить кешем в матрасі просто їсть інфляція.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Denik
Ну і що таке 600 лямів у.о. розмазані на 3 місяці?
НБУ продав за минулий тиждень 680 мільйонів.
Причина девала в тому, що гривень забагато в обігу, ми воюємо, витрачаємо в декілька разів більше ніж заробляємо\ збираємо в бюджет, добрі гроші витісняють погані, економічна теорія, 1-й курс сільського провінциального інститута.

600 млн вилилися б за місяць, а не за 3. І це б мало ефект. Девал відбувався за рахунок того, що уряду фактично не надходили зовнішні гроші і він їх дуже мало обмінював, а видатки були з податків, запозичень, дивідентів та прибутку НБУ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:А потім курс постійно падав і в березні був курс 38, в січні здати можна було 40.5.
Даже если курс был и 40, то каким он был летом?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:03

  oleg49 написав:Чому по четвергам на МБ укріплюється гривня?

быки устают
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:04

  vitaliiangel написав:
  oleg49 написав:Чому по четвергам на МБ укріплюється гривня?

быки устают

:)
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:21

  Denik написав:Валютні ОВДП мають сенс. Бо те, що лежить кешем в матрасі просто їсть інфляція.
а довіра до майбутнього бажання держави повернути ваші кошти валютою й вчасно - є ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:25

  Denik написав:Як буде рішення по допомозі США - то курс звалиться на гривню
тільки на 1 грн. ? чому не на 1,75 грн. ?


:mrgreen:
40-1=39
40,5-1=39,5
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:43

  oleg49 написав:Чому по четвергам на МБ укріплюється гривня?


А почему только по четвергам? Сегодня же вторник? Сейчас укрепимся :mrgreen:
Сейчас откат.
Востаннє редагувалось Acceptus в Вів 26 бер, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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