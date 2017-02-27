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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11312113131131411315>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 131
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:47

  Acceptus написав:
  oleg49 написав:Чому по четвергам на МБ укріплюється гривня?


А почему только по средам? Сегодня же вторник? Сейчас укрепимся :mrgreen:
Сейчас откат.
конец месяца + конец квартала.
наверное, все ждут откатец
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:конец месяца + конец квартала.
наверное, все ждут откатец


Мишки на 39,40 возлеживали, вышли поработать...
Acceptus
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:01

  vitaliiangel написав:
березень 2024 встановив абсолютний рекорд за історію України по зовнішньому фінансуванню
4,9 млрд $ це від ЄС
880 млн $ від МВФ
1,5 млрд $ від Світового банка (Японія + Великобританія )
1,5 млрд $ Канада
230 млн $ від Японії

А в результаті девал. 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:02

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:А потім курс постійно падав і в березні був курс 38, в січні здати можна було 40.5.
Даже если курс был и 40, то каким он был летом?

Тобто ви вже не будете казати, що курс був 39 в минулому березні, хоча насправді було 38 тільки на початку місяця, а також максимуми бувають не в березні, а тільки в січні.
Літом було 37.2 і що? В жовтні було ще дешевше :lol:
Всі роки однакові? Все буде по накатаним рельсам?
Літом буде 37.50 і менше, це ваш прогноз, його всі записали, хоча "прогноз" вже заднім числом відповз на 37.75 :lol:
А поки 39.50, якщо виживемо то побачимо який курс буде влітку.
Сподіваюсь з усім розібрались і ви не будете ліпити трохи горбатого ((((
А поки вже півроку впевнено рухаємось наверх, чи з цим твердженням теж будете спорити поки не сядете в калюжу?

НБУ вже качнув всіх донизу, обмінки розкорячились дуже широко 39.30 на 39.45, підозрюю, що не тільки я в акуї від зайвих рухів пана Пишного...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:05

То куди курс?

Південь чи північ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:34

  Investor_K написав:Південь чи північ?
зюйд-зюйд-норд-вэст
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:55

Межбанк сегодня плавно шел на 39,50 (доллар продажа).
Но, кто-то передумал...
Уже 39,30 (доллар продажа). Но, еще не вечер... Посмотрим.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:40-1=39
40,5-1=39,5

Скоріше буде 39-1 = 38
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:04

  Denik написав:
  flysoulfly написав:40-1=39
40,5-1=39,5

Скоріше буде 39-1 = 38

39,5-1=38,5
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Літом буде 37.50 і менше, це ваш прогноз, його всі записали, хоча "прогноз" вже заднім числом відповз на 37.75
Я писал 37,75, но возможно и ниже. Правда 37,50 и 37,75 для меня нет большой разницы. Или вам нужен супер точный))
Кто играет на курсах, то он точно знает когда купить, а когда сдать. У кого бизнес, то ему всегда по барабану, т.к. нужна и грн. и валюта. :P
Игорь Алексеевич
 
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