|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 бер, 2024 13:47
Acceptus написав: oleg49 написав:
Чому по четвергам на МБ укріплюється гривня?
А почему только по средам? Сегодня же вторник? Сейчас укрепимся
Сейчас откат.
конец месяца + конец квартала.
наверное, все ждут откатец
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 13:51
flysoulfly написав:
конец месяца + конец квартала.
наверное, все ждут откатец
Мишки на 39,40 возлеживали, вышли поработать...
-
Acceptus
-
-
- Повідомлень: 1458
- З нами з: 25.05.11
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:01
vitaliiangel написав:
березень 2024 встановив абсолютний рекорд за історію України по зовнішньому фінансуванню
4,9 млрд $ це від ЄС
880 млн $ від МВФ
1,5 млрд $ від Світового банка (Японія + Великобританія )
1,5 млрд $ Канада
230 млн $ від Японії
А в результаті девал. 😃😃😃
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:02
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
А потім курс постійно падав і в березні був курс 38, в січні здати можна було 40.5.
Даже если курс был и 40, то каким он был летом?
Тобто ви вже не будете казати, що курс був 39 в минулому березні, хоча насправді було 38 тільки на початку місяця, а також максимуми бувають не в березні, а тільки в січні.
Літом було 37.2 і що? В жовтні було ще дешевше
Всі роки однакові? Все буде по накатаним рельсам?
Літом буде 37.50 і менше, це ваш прогноз, його всі записали, хоча "прогноз" вже заднім числом відповз на 37.75
А поки 39.50, якщо виживемо то побачимо який курс буде влітку.
Сподіваюсь з усім розібрались і ви не будете ліпити трохи горбатого ((((
А поки вже півроку впевнено рухаємось наверх, чи з цим твердженням теж будете спорити поки не сядете в калюжу?
НБУ вже качнув всіх донизу, обмінки розкорячились дуже широко 39.30 на 39.45, підозрюю, що не тільки я в акуї від зайвих рухів пана Пишного...
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12952
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 3738 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:05
Південь чи північ?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9779
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:34
Investor_K написав:
Південь чи північ?
зюйд-зюйд-норд-вэст
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:55
Межбанк сегодня плавно шел на 39,50 (доллар продажа).
Но, кто-то передумал...
Уже 39,30 (доллар продажа). Но, еще не вечер... Посмотрим.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 810
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 26 бер, 2024 15:01
flysoulfly написав:
40-1=39
40,5-1=39,5
Скоріше буде 39-1 = 38
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3047
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 26 бер, 2024 15:04
Denik написав: flysoulfly написав:
40-1=39
40,5-1=39,5
Скоріше буде 39-1 = 38
39,5-1=38,5
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9779
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 15:39
somilitark написав:
Літом буде 37.50 і менше, це ваш прогноз, його всі записали, хоча "прогноз" вже заднім числом відповз на 37.75
Я писал 37,75, но возможно и ниже. Правда 37,50 и 37,75 для меня нет большой разницы. Или вам нужен супер точный))
Кто играет на курсах, то он точно знает когда купить, а когда сдать. У кого бизнес, то ему всегда по барабану, т.к. нужна и грн. и валюта.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7880
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34005
|36816767
|
Пон 25 бер, 2024 21:31
чик
|
|1922
|13207542
|
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
|
|7978
|23161804
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|