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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11312113131131411315

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 131
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:03

  Victor8 написав:Межбанк сегодня плавно шел на 39,50 (доллар продажа).
Но, кто-то передумал...

Нацбанк розчехлив валютний Хаймарс від союзників.
Вчора вилив майже 160 лямів доларів, сьогодні напевне підняв "дозу" до 200 і залив всіх бажаючих, ось і казочці кінець, закінчення місяця, напевне почались продажі експортерами, які зрозуміли, що дороще не буде.
Але темп заливок впевнено наближається до 2-х ярдів за місяць, магія низьких заливок валюти скінчилась, пішли виплати з бюджета і все стало на свої місця, попит на валюту досить високий як для весни.
somilitark
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