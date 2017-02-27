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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 бер, 2024 16:03
Victor8 написав:
Межбанк сегодня плавно шел на 39,50 (доллар продажа).Но, кто-то передумал...
Нацбанк розчехлив валютний Хаймарс від союзників.
Вчора вилив майже 160 лямів доларів, сьогодні напевне підняв "дозу" до 200 і залив всіх бажаючих, ось і казочці кінець, закінчення місяця, напевне почались продажі експортерами, які зрозуміли, що дороще не буде.
Але темп заливок впевнено наближається до 2-х ярдів за місяць, магія низьких заливок валюти скінчилась, пішли виплати з бюджета і все стало на свої місця, попит на валюту досить високий як для весни.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:05
Acceptus написав: flysoulfly написав:
конец месяца + конец квартала.
наверное, все ждут откатец
Мишки на 39,40 возлеживали, вышли поработать...
...пока слабенько. Не мишки, а мЫшки.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:29
Офіційний курс на 27 березня 2024 року
39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн).
42,6911 грн за 1 євро (+0,2013 грн)
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