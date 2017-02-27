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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 бер, 2024 16:03
Victor8 написав:
Межбанк сегодня плавно шел на 39,50 (доллар продажа).Но, кто-то передумал...
Нацбанк розчехлив валютний Хаймарс від союзників.
Вчора вилив майже 160 лямів доларів, сьогодні напевне підняв "дозу" до 200 і залив всіх бажаючих, ось і казочці кінець, закінчення місяця, напевне почались продажі експортерами, які зрозуміли, що дороще не буде.
Але темп заливок впевнено наближається до 2-х ярдів за місяць, магія низьких заливок валюти скінчилась, пішли виплати з бюджета і все стало на свої місця, попит на валюту досить високий як для весни.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:05
Acceptus написав: flysoulfly написав:
конец месяца + конец квартала.
наверное, все ждут откатец
Мишки на 39,40 возлеживали, вышли поработать...
...пока слабенько. Не мишки, а мЫшки.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:29
Офіційний курс на 27 березня 2024 року
39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн).
42,6911 грн за 1 євро (+0,2013 грн)
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:59
Василь-Рівне написав:
От я сьогодні на піку купив RMВ|
А що таке РМБ?
НБУ таки сьогодні показав справжній форекс, закрилися 39.10 на 39.12, але готівка вже не вірить міжбанку, знову готівка відскочила і світить 39.30 на 39.34 найвужче.
Навіщо НБУ почав гратися в ці гойдалки? Навіщо робить нерви людям?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:12
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
не треба розповідати казки, збитки є збитками, не смішіть шановну публіку форума, тут всі з цифрами на ти)))
Достаточно вам зайти на сайт минфина и там есть курсы валют по мес. и дням за прошлый год. Начало марта 23г. курс 39,12, летом 23г
. ... откроете и увидите.
а тепер питання з * - зможете пояснити, чому так сталося?
ніякого ринку й близько не було...
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Shaman
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:18
Если оно вам не выгодно, то за чем вы его покупаете? Если этот товар зависим от скачков валюты, то вы должны значит его или быстро продать или покупать дешевле, что бы не быть в минусе. А вообще издержки бывают, когда товар не пользуется спросом и лежит на полках мёртвым грузом, что бы разбавить им ассортимент.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:21
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Хто зливався по 38.50?
Зловили дно(краще умови)?
Вам ринок дає новий подарунок долі, Київ перейшов на котирування 39.40 на 39.47.
Я не зловтішаюсь, сам трохи в шоці від фокусів НБУ, не думав не гадав, що весною можуть бути такі викрутаси...
Январь- март, как всегда качели и вверх. Но в этом месяце и апрель затронет курс выше прошлогоднего. Обычно в эти периоды народ скидывает валюту, а летом покупает. Я скинул её в декабре по 38,5 и переложился в грн. под 18,5-19% на 3-6 мес. Сейчас заканчивается одно дело, переложусь до лета на 3 мес. Летом посмотрим на обстановку и курсы, возможно ещё на 3 мес в грн.
сегодня получили 880млн. от МВФ. Курс должен качнутся
вниз.
шановний ИА. жарт затягнувся. замість того, щоб визнати, що статистичний прогноз виявися помилковим, ви напівжартома продовжуєте все одно вангувати укріплення гривні - таке враження, що просто з принципу. це як мінімум непрофесійно, та й взагалі перетворювати форум на балаган - погана ідея.
гривня може дійсно укріпитися, а може ні. за вашою методикою - 50/50. за моєю - укріплення гривні менш вірогідне, менше 50%, значно менше.
з приводу траншу МВФ - на поточний момент отримання траншу не впливає на курс ВЗАГАЛІ. от не впливає. спробуйте подумати, чому.
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Shaman
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