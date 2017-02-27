RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11313113141131511316>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 131
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 16:03

  Victor8 написав:Межбанк сегодня плавно шел на 39,50 (доллар продажа).
Но, кто-то передумал...

Нацбанк розчехлив валютний Хаймарс від союзників.
Вчора вилив майже 160 лямів доларів, сьогодні напевне підняв "дозу" до 200 і залив всіх бажаючих, ось і казочці кінець, закінчення місяця, напевне почались продажі експортерами, які зрозуміли, що дороще не буде.
Але темп заливок впевнено наближається до 2-х ярдів за місяць, магія низьких заливок валюти скінчилась, пішли виплати з бюджета і все стало на свої місця, попит на валюту досить високий як для весни.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12954
З нами з: 30.12.09
Подякував: 662 раз.
Подякували: 3738 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:05

  Acceptus написав:
  flysoulfly написав:конец месяца + конец квартала.
наверное, все ждут откатец

Мишки на 39,40 возлеживали, вышли поработать...
...пока слабенько. Не мишки, а мЫшки.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:У кого бизнес, то ему всегда по барабану, т.к. нужна и грн. и валюта. :P

Може я і не правий, але мені здається, що Ви до бізнесу немаєте жодного відношення. От я сьогодні на піку купив RMВ, що на 6% дорожче офіційного і зараз чешу потилицю, бо буде важко з цим товаром конкурувати, для гурту + 6% до ціни це немало, тобто мені це все дуууууже не по барабану і це м'яко сказано :|
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5985
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6850 раз.
Подякували: 3060 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Офіційний курс на 27 березня 2024 року
39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн).
42,6911 грн за 1 євро (+0,2013 грн)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34431
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:35

Нічого особистого, але цифри люблять точність.

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Літом буде 37.50 і менше, це ваш прогноз, його всі записали, хоча "прогноз" вже заднім числом відповз на 37.75
Я писал 37,75, но возможно и ниже.


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 11492
З нами з: 15.02.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:59

  Василь-Рівне написав: От я сьогодні на піку купив RMВ|

А що таке РМБ?
НБУ таки сьогодні показав справжній форекс, закрилися 39.10 на 39.12, але готівка вже не вірить міжбанку, знову готівка відскочила і світить 39.30 на 39.34 найвужче.
Навіщо НБУ почав гратися в ці гойдалки? Навіщо робить нерви людям? :roll:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12954
З нами з: 30.12.09
Подякував: 662 раз.
Подякували: 3738 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:04

  somilitark написав:
  Василь-Рівне написав: От я сьогодні на піку купив RMВ|

А що таке РМБ?


:?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:12

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:не треба розповідати казки, збитки є збитками, не смішіть шановну публіку форума, тут всі з цифрами на ти)))
Достаточно вам зайти на сайт минфина и там есть курсы валют по мес. и дням за прошлый год. Начало марта 23г. курс 39,12, летом 23г. ... откроете и увидите.

а тепер питання з * - зможете пояснити, чому так сталося?
ніякого ринку й близько не було...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5678
З нами з: 29.09.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:18

  Василь-Рівне написав:
  Игорь Алексеевич написав:У кого бизнес, то ему всегда по барабану, т.к. нужна и грн. и валюта. :P

Може я і не правий, але мені здається, що Ви до бізнесу немаєте жодного відношення. От я сьогодні на піку купив RMВ, що на 6% дорожче офіційного і зараз чешу потилицю, бо буде важко з цим товаром конкурувати, для гурту + 6% до ціни це немало, тобто мені це все дуууууже не по барабану і це м'яко сказано :|

Если оно вам не выгодно, то за чем вы его покупаете? Если этот товар зависим от скачков валюты, то вы должны значит его или быстро продать или покупать дешевле, что бы не быть в минусе. А вообще издержки бывают, когда товар не пользуется спросом и лежит на полках мёртвым грузом, что бы разбавить им ассортимент.
Игорь Алексеевич
 
Заблокований
Повідомлень: 7881
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:21

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Хто зливався по 38.50?
Зловили дно(краще умови)?
Вам ринок дає новий подарунок долі, Київ перейшов на котирування 39.40 на 39.47.
Я не зловтішаюсь, сам трохи в шоці від фокусів НБУ, не думав не гадав, що весною можуть бути такі викрутаси...
Январь- март, как всегда качели и вверх. Но в этом месяце и апрель затронет курс выше прошлогоднего. Обычно в эти периоды народ скидывает валюту, а летом покупает. Я скинул её в декабре по 38,5 и переложился в грн. под 18,5-19% на 3-6 мес. Сейчас заканчивается одно дело, переложусь до лета на 3 мес. Летом посмотрим на обстановку и курсы, возможно ещё на 3 мес в грн.

сегодня получили 880млн. от МВФ. Курс должен качнутся вниз.

шановний ИА. жарт затягнувся. замість того, щоб визнати, що статистичний прогноз виявися помилковим, ви напівжартома продовжуєте все одно вангувати укріплення гривні - таке враження, що просто з принципу. це як мінімум непрофесійно, та й взагалі перетворювати форум на балаган - погана ідея.

гривня може дійсно укріпитися, а може ні. за вашою методикою - 50/50. за моєю - укріплення гривні менш вірогідне, менше 50%, значно менше.

з приводу траншу МВФ - на поточний момент отримання траншу не впливає на курс ВЗАГАЛІ. от не впливає. спробуйте подумати, чому.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5678
З нами з: 29.09.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 11313113141131511316>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Навуходоносор і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3399, 3400, 3401
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
34007 36816982
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 бер, 2024 19:09
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1922 13207599
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23161829
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (44)
26.03.2024 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.