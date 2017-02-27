Игорь Алексеевич написав:Если оно вам не выгодно, то за чем вы его покупаете?
Тепер я точно знаю що Ви далекий від бізнесу - тому, що я маю дотримуюсь угод і хочу не хочу, а мушу купувати по любому курсу, більше про це писати не буду, бо хто в темі той знає, а тим хто не в темі бачу не доходить і ніколи не дійде.
Во первых я никому ничего не должен. Во вторых, это форум, но не договорные обяз. На форуме любой чел. имеет право высказывать свою точку зрения. Или вы свои финанс. планы строите по сообщениям на форумах или ещё хуже из сообщений НБУ? У нас сегодня только март и то ещё до конца его целая неделя. За эти дни возможен и откат до 38,5, а может и ниже. И третьих я больше писал про курс летом в рамках 37...20,... 50,... 75.
Итог. Вы случайно не из сказки 12 мес., что бы июль был в марте))
здесь кстати модератор часто выставляет сообщения от профи экспертов. Там вообще написано, что курс будет в рамках 37-39. Тогда модератора долбите.
але про те, що це курилка я вже чув, тоді взяли за приклад лікарню. й відповідно, свою думку може сказати й санітар з моргу, й кардіохірург. але якщо мова йде, чому виникли ускладнення при операції на серці, то важливість їх думок зовсім різна. а якщо як рибалити - то однакова. це - фінансовий форум.
переважна більшість форумчан з саме цієї вашої оцінки курсу вже дала свою негативну оцінку. тому як варіант, спробуйте використовувати оборот "я вважаю" або "ІМХО".
моя думка, що повідомлення на форумі мають допомагати людям прийняти вірне рішення, а ваша речення каже про те, що ви просто стьобаєтесь, й пишете деякі речі, які не є достовірними. й прогноз на літо теж може бути хибним, бо зараз діють фактори, яких не було в попередні роки. навіть 2023 та 2024 відрізняються за умовами
Игорь Алексеевич написав:У кого бизнес, то ему всегда по барабану, т.к. нужна и грн. и валюта.
Може я і не правий, але мені здається, що Ви до бізнесу немаєте жодного відношення. От я сьогодні на піку купив RMВ, що на 6% дорожче офіційного і зараз чешу потилицю, бо буде важко з цим товаром конкурувати, для гурту + 6% до ціни це немало, тобто мені це все дуууууже не по барабану і це м'яко сказано
Если оно вам не выгодно, то за чем вы его покупаете? Если этот товар зависим от скачков валюты, то вы должны значит его или быстро продать или покупать дешевле, что бы не быть в минусе. А вообще издержки бывают, когда товар не пользуется спросом и лежит на полках мёртвым грузом, что бы разбавить им ассортимент.
Представительства иностранных торговых марок нередко привязываются к курсу евро/доллара. Дистрибуторы/дилеры торгуют за гривну. Маржа у первых измеряется процентами. Закупать товар у представительств они могут сегодня, а могут через неделю.за это время курс туда-сюда) Да, есть понятие действительности выставленного счета, но дёргаться тоже никто не хочет, ибо есть ещё понятие лояльности клиентов. В результате, копейки никто не ловит, но скачки напрягают из-за риска сработать в ноль.