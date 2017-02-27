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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11313113141131511316

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 131
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
10
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:44

  somilitark написав:Навіщо НБУ почав гратися в ці гойдалки? Навіщо робить нерви людям? :roll:

Чтобы у людей восстановилась привычка жить в условиях курсовых колебаний. :)
Стабильность слишком затянулась. Чем дольше спокойствие, тем больше будет нервов при переходе к естественным процессам.

Кстати, Вы дали слишком сложное определение термина "олени". Это просто игроки рынка, которые действуют шаблонно. Происходит от английского all in.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:46

  Shaman написав:з приводу траншу МВФ - на поточний момент отримання траншу не впливає на курс ВЗАГАЛІ. от не впливає. спробуйте подумати, чому.

Кажуть скоро погашення по раніше виданим кредитам самому МВФ, від дяді Сема прийшло 880, піде кредитору 770.
Ось така арифметика)))
Плюс всього 110 лямів....
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Если оно вам не выгодно, то за чем вы его покупаете?
Тепер я точно знаю що Ви далекий від бізнесу - тому, що я маю дотримуюсь угод і хочу не хочу, а мушу купувати по любому курсу, більше про це писати не буду, бо хто в темі той знає, а тим хто не в темі бачу не доходить і ніколи не дійде. :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:52

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:шановний ИА. жарт затягнувся

Во первых я никому ничего не должен.
Во вторых, это форум, но не договорные обяз. На форуме любой чел. имеет право высказывать свою точку зрения. Или вы свои финанс. планы строите по сообщениям на форумах или ещё хуже из сообщений НБУ? У нас сегодня только март и то ещё до конца его целая неделя. За эти дни возможен и откат до 38,5, а может и ниже.
И третьих я больше писал про курс летом в рамках 37...20,... 50,... 75.

Итог. Вы случайно не из сказки 12 мес., что бы июль был в марте))

здесь кстати модератор часто выставляет сообщения от профи экспертов. Там вообще написано, что курс будет в рамках 37-39. Тогда модератора долбите.

але про те, що це курилка я вже чув, тоді взяли за приклад лікарню. й відповідно, свою думку може сказати й санітар з моргу, й кардіохірург. але якщо мова йде, чому виникли ускладнення при операції на серці, то важливість їх думок зовсім різна. а якщо як рибалити - то однакова. це - фінансовий форум.

переважна більшість форумчан з саме цієї вашої оцінки курсу вже дала свою негативну оцінку. тому як варіант, спробуйте використовувати оборот "я вважаю" або "ІМХО".

моя думка, що повідомлення на форумі мають допомагати людям прийняти вірне рішення, а ваша речення каже про те, що ви просто стьобаєтесь, й пишете деякі речі, які не є достовірними. й прогноз на літо теж може бути хибним, бо зараз діють фактори, яких не було в попередні роки. навіть 2023 та 2024 відрізняються за умовами

я вам задав пару питань вище - відповісте?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://t.me/currency_rates_ua
С завтрашнего дня задержка котировок всего 5 мин
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:27

  Игорь Алексеевич написав:
  Василь-Рівне написав:
  Игорь Алексеевич написав:У кого бизнес, то ему всегда по барабану, т.к. нужна и грн. и валюта. :P

Може я і не правий, але мені здається, що Ви до бізнесу немаєте жодного відношення. От я сьогодні на піку купив RMВ, що на 6% дорожче офіційного і зараз чешу потилицю, бо буде важко з цим товаром конкурувати, для гурту + 6% до ціни це немало, тобто мені це все дуууууже не по барабану і це м'яко сказано :|

Если оно вам не выгодно, то за чем вы его покупаете? Если этот товар зависим от скачков валюты, то вы должны значит его или быстро продать или покупать дешевле, что бы не быть в минусе. А вообще издержки бывают, когда товар не пользуется спросом и лежит на полках мёртвым грузом, что бы разбавить им ассортимент.

Представительства иностранных торговых марок нередко привязываются к курсу евро/доллара. Дистрибуторы/дилеры торгуют за гривну. Маржа у первых измеряется процентами.
Закупать товар у представительств они могут сегодня, а могут через неделю.за это время курс туда-сюда)
Да, есть понятие действительности выставленного счета, но дёргаться тоже никто не хочет, ибо есть ещё понятие лояльности клиентов.
В результате, копейки никто не ловит, но скачки напрягают из-за риска сработать в ноль. Налаженный бизнес превращается в азартную игру.
Это В2В.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:25

  Сибарит написав:Вы дали слишком сложное определение термина "олени". Это просто игроки рынка, которые действуют шаблонно. Происходит от английского all in.

Я вважав що тута на форумі вислов про ,,загон карібу,, тобто оленів пішов від Дяді Саші? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:57

Повторяется ситуация 10-ти летней давности: тогда тоже доллар рос в марте-апреле, а я сдавал порциями и всё думал: это пик, это пик! И по 9,6 и по 10,2 и по 11,45... А когда этот самый пик наступил - сдавать уже было нечего... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:58

И да, сегодня сдал по 39,40 но под откуп в ближайшее//)
asti
 
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