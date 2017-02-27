Игорь Алексеевич написав:

Shaman написав: шановний ИА. жарт затягнувся шановний ИА. жарт затягнувся

Во первых я никому ничего не должен.Во вторых, это форум, но не договорные обяз. На форуме любой чел. имеет право высказывать свою точку зрения. Или вы свои финанс.У нас сегодня только март и то ещё до конца его целая неделя. За эти дни возможен и откат до 38,5, а может и ниже.И третьих я больше писал про курс летом в рамках 37...20,... 50,... 75.Итог. Вы случайно не из сказки 12 мес., что бы июль был в марте))здесь кстати модератор часто выставляет сообщения от профи экспертов. Там вообще написано, что курс будет в рамках 37-39. Тогда модератора долбите.