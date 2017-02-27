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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:46
flysoulfly написав: asti написав:Повторяется ситуация 10-ти летней давности
: тогда тоже доллар рос в марте-апреле, а я сдавал порциями и всё думал: это пик, это пик! И по 9,6 и по 10,2 и по 11,45...(
плохая аналогия
Ага, без Лєри200
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