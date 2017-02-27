RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11314113151131611317

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 132
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
14%
18
38,00-38,50
17%
22
38,50-39,00
35%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
8%
11
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:42

  flysoulfly написав:
  asti написав:Повторяется ситуация 10-ти летней давности: тогда тоже доллар рос в марте-апреле, а я сдавал порциями и всё думал: это пик, это пик! И по 9,6 и по 10,2 и по 11,45...(
плохая аналогия :(

Hotab
 
Повідомлень: 11495
З нами з: 15.02.09
Подякував: 625 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:46

  flysoulfly написав:
  asti написав:Повторяется ситуация 10-ти летней давности: тогда тоже доллар рос в марте-апреле, а я сдавал порциями и всё думал: это пик, это пик! И по 9,6 и по 10,2 и по 11,45...(
плохая аналогия :(

Ага, без Лєри200
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34432
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2757 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:36

  flysoulfly написав:
  asti написав:Повторяется ситуация 10-ти летней давности: тогда тоже доллар рос в марте-апреле, а я сдавал порциями и всё думал: это пик, это пик! И по 9,6 и по 10,2 и по 11,45...(
плохая аналогия :(
Маємо те що маємо...🤒🤒
asti
 
Повідомлень: 3956
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:52

Вітаю всіх з перемогою поки що футбольною - ми перемогли у фіналі плей-оф і вийшли на Євро 2024 ! Рогатого я розумію :D

Зображення
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5986
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6850 раз.
Подякували: 3060 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 11314113151131611317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3399, 3400, 3401
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
34008 36817274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 бер, 2024 22:42
asti
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 191, 192, 193
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1922 13207698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 бер, 2024 09:40
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23161855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2841)
26.03.2024 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.