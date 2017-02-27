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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 21:46
flysoulfly написав: asti написав:Повторяется ситуация 10-ти летней давности
: тогда тоже доллар рос в марте-апреле, а я сдавал порциями и всё думал: это пик, это пик! И по 9,6 и по 10,2 и по 11,45...(
плохая аналогия
Ага, без Лєри200
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flyman
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Додано: Вів 26 бер, 2024 22:36
flysoulfly написав: asti написав:Повторяется ситуация 10-ти летней давности
: тогда тоже доллар рос в марте-апреле, а я сдавал порциями и всё думал: это пик, это пик! И по 9,6 и по 10,2 и по 11,45...(
плохая аналогия
Маємо те що маємо...🤒🤒
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asti
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Додано: Сер 27 бер, 2024 00:04
Василь-Рівне написав:
Рогатого я розумію
Це коли злив долар по 38 і чекаєш на 37.5...
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Додано: Сер 27 бер, 2024 06:39
Рада директорів Світового банку у вівторок, 26 березня, схвалила позику для України обсягом $1,5 мільярда, з метою підтримки політики розвитку «Основи зростання» (DPL, Growth Foundations Development Policy Loan).
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Додано: Сер 27 бер, 2024 07:56
asti написав:
И да, сегодня сдал по 39,40 но под откуп в ближайшее//)
Есть хорошие шансы откупиться;)
У вас железные шары или трезвая голова?
Только не говорите два раза "да"- не поверю))
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Сер 27 бер, 2024 07:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 07:58
Сибарит написав:
Кстати, Вы дали слишком сложное определение термина "олени". Это просто игроки рынка, которые действуют шаблонно. Происходит от английского all in.
Спасибо, не знал)
Шикарный термин в таком контексте)
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