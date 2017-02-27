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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:42
Недавно задавался вопросом где смотреть межбанк без задержки, вот что получилось:Посекундный межбанк курс евро и доллара Hryvnia Exchange Rate Chart - USD/UAH и EUR/UAH
- БЕСПЛАТНО:https://savostin.pro/finansovye-rynki-i ... i-eur-uah/
Но за канал+ Огонь!
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Acceptus
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:24
Acceptus написав: flysoulfly написав:
..пока слабенько. Не мишки, а мЫшки.
18 копеек от открытия, 30 копеек от хая, как по мне то норм.
- поддержка на 39,00 и 38,80 потом 38,50 это если мишкин сценарий.
- если быци сейчас оттолкнуться от 39,10 - то можем и на 39,60 сходить.
Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45
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Gennadiy777
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