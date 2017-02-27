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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11315113161131711318

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 135
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
18
38,00-38,50
17%
23
38,50-39,00
34%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
1%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:42

  Игорь написав:https://t.me/currency_rates_ua
С завтрашнего дня задержка котировок всего 5 мин


Недавно задавался вопросом где смотреть межбанк без задержки, вот что получилось:
Посекундный межбанк курс евро и доллара Hryvnia Exchange Rate Chart - USD/UAH и EUR/UAH - БЕСПЛАТНО:

https://savostin.pro/finansovye-rynki-i ... i-eur-uah/

Но за канал+ Огонь!
Acceptus
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:24

  Acceptus написав:
  flysoulfly написав:..пока слабенько. Не мишки, а мЫшки.


18 копеек от открытия, 30 копеек от хая, как по мне то норм.

- поддержка на 39,00 и 38,80 потом 38,50 это если мишкин сценарий.
- если быци сейчас оттолкнуться от 39,10 - то можем и на 39,60 сходить.


Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45
Gennadiy777
 
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