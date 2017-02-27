Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:42
Недавно задавался вопросом где смотреть межбанк без задержки, вот что получилось:
Посекундный межбанк курс евро и доллара Hryvnia Exchange Rate Chart - USD/UAH и EUR/UAH
- БЕСПЛАТНО:
https://savostin.pro/finansovye-rynki-i ... i-eur-uah/
Но за канал+ Огонь!
Acceptus
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:24
Acceptus написав: flysoulfly написав:
..пока слабенько. Не мишки, а мЫшки.
18 копеек от открытия, 30 копеек от хая, как по мне то норм.
- поддержка на 39,00 и 38,80 потом 38,50 это если мишкин сценарий.
- если быци сейчас оттолкнуться от 39,10 - то можем и на 39,60 сходить.
Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45
Gennadiy777
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:34
Gennadiy777 написав:
Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45
Говорят... Вчера там были продавцы кроме НБУ (говорят как минимум 2), но сколько они продали мы увидим только завтра (пока только видны объемы по 25 марта).
Хочу посмотреть хотя бы на объем и удивиться.
Acceptus
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