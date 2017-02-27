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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11315113161131711318

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 135
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
18
38,00-38,50
17%
23
38,50-39,00
34%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
1%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:42

  Игорь написав:https://t.me/currency_rates_ua
С завтрашнего дня задержка котировок всего 5 мин


Недавно задавался вопросом где смотреть межбанк без задержки, вот что получилось:
Посекундный межбанк курс евро и доллара Hryvnia Exchange Rate Chart - USD/UAH и EUR/UAH - БЕСПЛАТНО:

https://savostin.pro/finansovye-rynki-i ... i-eur-uah/

Но за канал+ Огонь!
Acceptus
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:24

  Acceptus написав:
  flysoulfly написав:..пока слабенько. Не мишки, а мЫшки.


18 копеек от открытия, 30 копеек от хая, как по мне то норм.

- поддержка на 39,00 и 38,80 потом 38,50 это если мишкин сценарий.
- если быци сейчас оттолкнуться от 39,10 - то можем и на 39,60 сходить.


Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Gennadiy777 написав:Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45


Говорят... Вчера там были продавцы кроме НБУ (говорят как минимум 2), но сколько они продали мы увидим только завтра (пока только видны объемы по 25 марта).
Хочу посмотреть хотя бы на объем и удивиться.
Acceptus
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