Gennadiy777 написав:Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45
Говорят... Вчера там были продавцы кроме НБУ (говорят как минимум 2), но сколько они продали мы увидим только завтра (пока только видны объемы по 25 марта). Хочу посмотреть хотя бы на объем и удивиться.
Gennadiy777 написав:Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45
Говорят... Вчера там были продавцы кроме НБУ (говорят как минимум 2), но сколько они продали мы увидим только завтра (пока только видны объемы по 25 марта). Хочу посмотреть хотя бы на объем и удивиться.
Вчора 110 лямів продав НБУ, не так вже і мало. Впевнений що були ще вагомі продавці, тому і НБУ зламав тренд відносно не великою заливкою. Готівка в столиці досить високо стоїть: найвужче 39.36 на 39.37.
Як правило найкращий місяць для гривні це травень, бо попит різко падає, як буде в цьому році не зрозуміло, но НБУ явно хоче скоротити заливки, тому можемо нетипово зрости навіть тоді, коли не повинні)))