Пишуть сором'язливо "надходження", "допомога", "фінансування", "підтримка". Один раз в кінці пройшло слово "позика". Чого ж чесно не написать "КРЕДИТ", "борг"? Знову популізм.
Странная претензия. Статья о арифметическом балансе бюджета в этом году и не дальше. Грубо говоря, о том, обанкротимся уже в этом году или когда-то попозже. "надходження" в этом плане вполне справедливое слово. А что за это как-то когда-то может быть придётся заплатить - это уже совершенно отдельный вопрос. Кого интересует госдолг, тоже при желании может что-то почитать.
moveton написав:Странная претензия. Статья о арифметическом балансе бюджета в этом году и не дальше. Грубо говоря, о том, обанкротимся уже в этом году или когда-то попозже.
У 2025 році Україні може забракнути приблизно 10-15 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки. Про це сказав на конгресі "Реформа державних фінансів — шлях до відновлення України" сказав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За словами заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, прихований дефіцит держбюджету-2024 оцінюється у 300-400 мільярдів гривень, якщо не враховувати додаткову мобілізацію. https://focus.ua/uk/economics/635948-uk ... oci-detali