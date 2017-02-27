Пишуть сором'язливо "надходження", "допомога", "фінансування", "підтримка". Один раз в кінці пройшло слово "позика". Чого ж чесно не написать "КРЕДИТ", "борг"? Знову популізм.
Странная претензия. Статья о арифметическом балансе бюджета в этом году и не дальше. Грубо говоря, о том, обанкротимся уже в этом году или когда-то попозже. "надходження" в этом плане вполне справедливое слово. А что за это как-то когда-то может быть придётся заплатить - это уже совершенно отдельный вопрос. Кого интересует госдолг, тоже при желании может что-то почитать.
moveton написав:Странная претензия. Статья о арифметическом балансе бюджета в этом году и не дальше. Грубо говоря, о том, обанкротимся уже в этом году или когда-то попозже.
У 2025 році Україні може забракнути приблизно 10-15 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки. Про це сказав на конгресі "Реформа державних фінансів — шлях до відновлення України" сказав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За словами заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, прихований дефіцит держбюджету-2024 оцінюється у 300-400 мільярдів гривень, якщо не враховувати додаткову мобілізацію. https://focus.ua/uk/economics/635948-uk ... oci-detali
somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?
зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
Чому 45?
на поч. січня $ можна було здати по 38.85
ставки по овдп -- до 19%. але то трирічки. на 1р+ було 17.85% $ овдп річні -- 4.5%
різниця -- 13.35%
соц.справедливість вимагає, аби на січень 25р. курс був 38.85*1.1335= 44. І число красиве. зростання за рік на 5.19грв. 43коп/міс.
Чому так повільно ростем? Що скажеш Ілон Маск НБУ?