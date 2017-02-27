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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11316113171131811319

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 136
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
18
38,00-38,50
17%
23
38,50-39,00
34%
46
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:36

  Andrey2512 написав: Вот верю, что увидим ещё 38
Разве что во сне...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:49

  Hotab написав:oleg49
Гранти теж бувають..

Бувають. Але, на жаль, це десь 1/4 від того, що нам дають.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:09

  oleg49 написав:

Пишуть сором'язливо "надходження", "допомога", "фінансування", "підтримка".
Один раз в кінці пройшло слово "позика".
Чого ж чесно не написать "КРЕДИТ", "борг"? Знову популізм.

Странная претензия. Статья о арифметическом балансе бюджета в этом году и не дальше. Грубо говоря, о том, обанкротимся уже в этом году или когда-то попозже. "надходження" в этом плане вполне справедливое слово. А что за это как-то когда-то может быть придётся заплатить - это уже совершенно отдельный вопрос. Кого интересует госдолг, тоже при желании может что-то почитать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Офіційний курс на 28 березня 2024 року:
39,2273 грн за 1 долар (-0,1157 грн),
42,442 гривень за 1 євро (-0,2491 грн).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Странная претензия. Статья о арифметическом балансе бюджета в этом году и не дальше. Грубо говоря, о том, обанкротимся уже в этом году или когда-то попозже.

У 2025 році Україні може забракнути приблизно 10-15 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки. Про це сказав на конгресі "Реформа державних фінансів — шлях до відновлення України" сказав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За словами заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, прихований дефіцит держбюджету-2024 оцінюється у 300-400 мільярдів гривень, якщо не враховувати додаткову мобілізацію. https://focus.ua/uk/economics/635948-uk ... oci-detali
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:22

  Сибарит написав:Кстати, Вы дали слишком сложное определение термина "олени". Это просто игроки рынка, которые действуют шаблонно. Происходит от английского all in.

Неисповедимы пути терминологии. В покере all in - это просто ставка на все деньги вне зависимости от мотивов её делать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:11

  flyman написав:
  somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?

зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків


Чому 45?


на поч. січня $ можна було здати по 38.85

ставки по овдп -- до 19%. але то трирічки.
на 1р+ було 17.85%
$ овдп річні -- 4.5%

різниця -- 13.35%

соц.справедливість вимагає, аби на січень 25р. курс був 38.85*1.1335= 44. І число красиве. :)
зростання за рік на 5.19грв. 43коп/міс.

Чому так повільно ростем? Що скажеш Ілон Маск НБУ?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:46

  Bobua написав:ставки по овдп -- до 19%. але то трирічки.
на 1р+ було 17.85%
$ овдп річні -- 4.5%

різниця -- 13.35%

соц.справедливість вимагає, аби на січень 25р. курс був 38.85*1.1335= 44. І число красиве. :)
зростання за рік на 5.19грв. 43коп/міс.

Чому так повільно ростем? Що скажеш Ілон Маск НБУ?

Откуда такая пролетарская ненависть к купившим гривневые ОВГЗ вместо долларовых? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:54

  moveton написав:Откуда такая пролетарская ненависть к купившим гривневые ОВГЗ вместо долларовых? :wink:

Родил -
Пролетарская ненависть нуворишей к нищей интеллигенции.
Навуходоносор
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