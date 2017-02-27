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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11317113181131911320

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 137
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
18
38,00-38,50
17%
23
38,50-39,00
34%
46
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
9%
12
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:05

flyman

рахував від середини березня

Так і запишем: «не тільки не в ті двері, а і не тоді» :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:32

  somilitark написав:
  Acceptus написав:
  Gennadiy777 написав:Думаю, НБУ хоче розвернути курс на південь для тривалої корекції - про це кажуть його минулі бар'єрні оффера на 39,30 та 39,45


Говорят... Вчера там были продавцы кроме НБУ (говорят как минимум 2), но сколько они продали мы увидим только завтра (пока только видны объемы по 25 марта).
Хочу посмотреть хотя бы на объем и удивиться.

Вчора 110 лямів продав НБУ, не так вже і мало.
Впевнений що були ще вагомі продавці, тому і НБУ зламав тренд відносно не великою заливкою.
Готівка в столиці досить високо стоїть: найвужче 39.36 на 39.37.

Як правило найкращий місяць для гривні це травень, бо попит різко падає, як буде в цьому році не зрозуміло, но НБУ явно хоче скоротити заливки, тому можемо нетипово зрости навіть тоді, коли не повинні)))




Ну вот, посмотрели и ничего особенного, продажи клиентами банков на обычном уровне...
Зображення
Я то думал, 26.03 как минимум экспортеры миллионов 500 продали :mrgreen:
Расходимся...
Пойду меморандум МВФ почитаю, там Сенс с Газом продают :mrgreen: и 5-7-9% прижимают
Acceptus
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вчора НБУ влив 157 лямів.
Але я гадаю, що всі все зрозуміли, що нацбанк буде танцювати приблизно на сьогоднішніх рівнях довго.
Зараз підуть продажі експортерів.
Курс напевне устаканився, НБУ зараз буде менше зливати валюти.
Поки все.
Усі важливі події на валютному ринку завершені.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Усі важливі події на валютному ринку завершені.


ми вже побєділі?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:23

  Олежан написав:
  somilitark написав:Усі важливі події на валютному ринку завершені.


ми вже побєділі?

Треба точніше сформулювати.
Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса.
Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37.
Зараз перейшли на 39 з хвостиком.
На цьому поки все.
Будемо стояти на рівнях 39-40.
НБУ довго любить робити стабільність.
Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях.
Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:37

  somilitark написав:
  Олежан написав:
  somilitark написав:Усі важливі події на валютному ринку завершені.


ми вже побєділі?

Треба точніше сформулювати.
Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса.
Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37.
Зараз перейшли на 39 з хвостиком.
На цьому поки все.
Будемо стояти на рівнях 39-40.
НБУ довго любить робити стабільність.
Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях.
Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....


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koder
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:41

  somilitark написав:
  Олежан написав:
  somilitark написав:Усі важливі події на валютному ринку завершені.


ми вже побєділі?

Треба точніше сформулювати.
Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса.
Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37.
Зараз перейшли на 39 з хвостиком.
На цьому поки все.
Будемо стояти на рівнях 39-40.
НБУ довго любить робити стабільність.
Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях.
Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....


война - это уже форсмажер.
завтра нас скажут что "все, поддержка закончилась" и где увидим курс?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:51

  Олежан написав:
  somilitark написав:Треба точніше сформулювати.
Девальвації завжди відбуваються сходинками, особливо це стосується офіційного курса.
Так ось ми більше як півтора року крутилися біля 37.
Зараз перейшли на 39 з хвостиком.
На цьому поки все.
Будемо стояти на рівнях 39-40.
НБУ довго любить робити стабільність.
Можливо до осені будемо топтатись на досягнутих рівнях.
Живемо під час великої війни, все вищесказане вказане без урахування форс-мажорів....


война - это уже форсмажер.
завтра нас скажут что "все, поддержка закончилась" и где увидим курс?
и Одессы ..
Соискатель
 
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