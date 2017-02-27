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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11318113191132011321

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 139
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
18
38,00-38,50
17%
23
38,50-39,00
33%
46
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
9%
13
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий.
вважаєте, що буде достатньо бажаючих вкладатись в піраміду ОВДП без примусового викупу НБУ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:01

  Shaman написав:
  oleg49 написав:
  koder написав:Вангую 38 к літу після апрува допомоги від US

Нікого не турбує, що Помісячні платежі за державним боргом у 2024 році за діючими угодами станом на 01.03.2024 по зовнішньому боргу становлять близько 11 млрд долл?
https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi
Нам стільки грошей ще не напозичали. :) Може пізніше...
ПС. З приводу допомоги США. Є анекдот "гипотетически" і "практически". Через зміст привести не можу. Але посил такий: гіпотетично ми країна з купою грошей, але практично маємо у руля лише...

наче фінансовий форум, але треба нагадувати кожного разу.

головне, це виплати по відсотках - це йде за рахунок бюджету. зараз ці витрати в грн - десь 150 ярдів грн, може трохи більше, треба подивитися точно. ця цифра закладена у бюджет

а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий. а в ідеалі навпаки. :D
й це може тривати роками.

Обслуговування зовнішнього боргу, згідно таблиці за посиланням 247.6 ярдів грн.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:04

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий.
вважаєте, що буде достатньо бажаючих вкладатись в піраміду ОВДП без примусового викупу НБУ?

а куди дінуться із підводної лодки?
депозити в банках менше 15% (мінус кролячий податок і ВС), а ОВДП 15%..17.5% в горизонті року, і поки що 0% податку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:06

  oleg49 написав:
  Shaman написав:
  oleg49 написав:Нікого не турбує, що Помісячні платежі за державним боргом у 2024 році за діючими угодами станом на 01.03.2024 по зовнішньому боргу становлять близько 11 млрд долл?
https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi
Нам стільки грошей ще не напозичали. :) Може пізніше...
ПС. З приводу допомоги США. Є анекдот "гипотетически" і "практически". Через зміст привести не можу. Але посил такий: гіпотетично ми країна з купою грошей, але практично маємо у руля лише...

наче фінансовий форум, але треба нагадувати кожного разу.

головне, це виплати по відсотках - це йде за рахунок бюджету. зараз ці витрати в грн - десь 150 ярдів грн, може трохи більше, треба подивитися точно. ця цифра закладена у бюджет

а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий. а в ідеалі навпаки. :D
й це може тривати роками.

Обслуговування зовнішнього боргу, згідно таблиці за посиланням 247.6 ярдів грн.

то значить замотуємся в простирадло і повзем в напрямі найближчого кладовища
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:17

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий.
вважаєте, що буде достатньо бажаючих вкладатись в піраміду ОВДП без примусового викупу НБУ?


немає ніякої піраміди-всі погашення день у день без затримки, 17-18% покривають девальвацію, яка не перевищує 8% (до кінця року макс 12%)

до речі про 11мрд щомісячно-це іпсо
виплати за 2024 -1028 млрд, це 26 млрд дол
2025-789,53-це 19,5млрд дол
2026-601,15
2027-511,61
2028-449,41 (якщо курс 47)-це 9,5млрд

про які 11 млдр дол на рік була мова, нехай товариш поясність з яких розрахунків
prodigy
 
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Ірина_
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