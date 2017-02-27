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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 бер, 2024 16:31
sens написав:
Є різниця! Виплати. Якщо ви тримаєте умовно суму в 40-50 банків, відсотки щомісяця - виплати на картку банка де тримаєте депозит,податок на прибуток сплачує безвісно сам банк,проте купувати облігації можно де знайдете, виплати лише на "державну" картку є-підтримка. Фактично про ваші заощадження вже знає держава і податкова
Ото, например, Сенс, крайне удивится, что по облигациям, которые он продаёт у себя в приложении, он хоть что-то выплачивает на е-пидтримку.
Ну а вообще то, что справку о выплате ОВГЗ можно потом предъявить финмону - это до сих пор считалось огромным преимуществом облигаций перед депозитами.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 16:40
sens написав:
Є різниця! Виплати. Якщо ви тримаєте умовно суму в 40-50 банків, відсотки щомісяця - виплати на картку банка де тримаєте депозит,податок на прибуток сплачує безвісно сам банк,проте купувати облігації можно де знайдете, виплати лише на "державну" картку є-підтримка. Фактично про ваші заощадження вже знає держава і податкова
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Додано: Чет 28 бер, 2024 16:47
To SENS
Є різниця! Виплати. Якщо ви тримаєте умовно суму в 40-50 банків, відсотки щомісяця - виплати на картку банка де тримаєте депозит,податок на прибуток сплачує безвісно сам банк,проте купувати облігації можно де знайдете, виплати лише на "державну" картку є-підтримка. Фактично про ваші заощадження вже знає держава і податкова[/quote]
Я виплати по ОВДП отримую на будь-які карти. Е-підтримки у мене навіть немає
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Додано: Чет 28 бер, 2024 17:09
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а для погашення тіла кредиту використовується такий інструмент, як перекредитовка - гасиш попередній кредит - отримуєш новий.
вважаєте, що буде достатньо бажаючих вкладатись в піраміду ОВДП без примусового викупу НБУ?
не вважаю, а знаю
окрім НБУ, найбільші власники ОВДП - банки, а саме держбанки. перекладуться - чи є сумніви?
на поточний момент з 1 613 ярдів грн боргу по ОВДП - 680 ярдів НБУ (42%), 680 ярдів - банки (42%). а в банках 73% - держбанки.
з НБУ трохи складніше перекладатися, але гадаю щось придумають
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Додано: Чет 28 бер, 2024 17:11
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
немає ніякої піраміди-всі погашення день у день без затримки,
Поки гроші в піраміду несуть, то проблем з виплатами нема. А в гривневу піраміду, в разі чого, занесе НБУ. Особисто я вклався в $ піраміду, але сподіваюсь восени вийти з неї...
якщо будуть проблеми по виплатам ОВДП, валютні ОВДП гадаю вас не надто врятують
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