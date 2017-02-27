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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:21
sens написав: SAndriy1 написав:sens
В Сенсі та ICU купляю постійно. В Діі не купляю, подивився коли зявилася така можливість , але нецікаві умови!
Не цікаво саме коли треба відкривати додаткові послуги. Якщо є цифровий документ,якраз в дії простіше купити. У мене наприклад є умовно 2хх карток з яких можна купити,проте виплати надходять на віртуальні в 12 банках,саме на є-підтримка.
Якщо у вас є картка Сенсу, то вам взагалі нічого не потрібно для купівлі ОВДП - зайшли у додаток Сенсу і вибрали та купили в пару кліків.
Щодо вашого ствердження , що держава і податкова в одному випадку знає про ваші заощадження, а в іншому ні, то спробуйте на порталі Дія замовити довідку про доходи і побачите там всі своі доходи по всім банкам, навіть якщо ви там отримали 1 гривню кешбеку чи відсотків по депозиту.
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SAndriy1
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:28
SAndriy1 написав: sens написав: SAndriy1 написав:sens
В Сенсі та ICU купляю постійно. В Діі не купляю, подивився коли зявилася така можливість , але нецікаві умови!
Не цікаво саме коли треба відкривати додаткові послуги. Якщо є цифровий документ,якраз в дії простіше купити. У мене наприклад є умовно 2хх карток з яких можна купити,проте виплати надходять на віртуальні в 12 банках,саме на є-підтримка.
Якщо у вас є картка Сенсу, то вам взагалі нічого не потрібно для купівлі ОВДП - зайшли у додаток Сенсу і вибрали та купили в пару кліків.
Щодо вашого ствердження , що держава і податкова в одному випадку знає про ваші заощадження, а в іншому ні, то спробуйте на порталі Дія замовити довідку про доходи і побачите там всі своі доходи по всім банкам, навіть якщо ви там отримали 1 гривню кешбеку чи відсотків по депозиту.
ви про які прибутки - депозит чи Овдп ? Підкажіть в якому розділу - зацікавило
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