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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11320113211132211323

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 141
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
33%
46
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:21

  sens написав:
  SAndriy1 написав:sens
В Сенсі та ICU купляю постійно. В Діі не купляю, подивився коли зявилася така можливість , але нецікаві умови!

Не цікаво саме коли треба відкривати додаткові послуги. Якщо є цифровий документ,якраз в дії простіше купити. У мене наприклад є умовно 2хх карток з яких можна купити,проте виплати надходять на віртуальні в 12 банках,саме на є-підтримка.

Якщо у вас є картка Сенсу, то вам взагалі нічого не потрібно для купівлі ОВДП - зайшли у додаток Сенсу і вибрали та купили в пару кліків.
Щодо вашого ствердження , що держава і податкова в одному випадку знає про ваші заощадження, а в іншому ні, то спробуйте на порталі Дія замовити довідку про доходи і побачите там всі своі доходи по всім банкам, навіть якщо ви там отримали 1 гривню кешбеку чи відсотків по депозиту.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:28

ФОП

  SAndriy1 написав:
  sens написав:
  SAndriy1 написав:sens
В Сенсі та ICU купляю постійно. В Діі не купляю, подивився коли зявилася така можливість , але нецікаві умови!

Не цікаво саме коли треба відкривати додаткові послуги. Якщо є цифровий документ,якраз в дії простіше купити. У мене наприклад є умовно 2хх карток з яких можна купити,проте виплати надходять на віртуальні в 12 банках,саме на є-підтримка.

Якщо у вас є картка Сенсу, то вам взагалі нічого не потрібно для купівлі ОВДП - зайшли у додаток Сенсу і вибрали та купили в пару кліків.
Щодо вашого ствердження , що держава і податкова в одному випадку знає про ваші заощадження, а в іншому ні, то спробуйте на порталі Дія замовити довідку про доходи і побачите там всі своі доходи по всім банкам, навіть якщо ви там отримали 1 гривню кешбеку чи відсотків по депозиту.
ви про які прибутки - депозит чи Овдп ? Підкажіть в якому розділу - зацікавило
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:05

SAndriy1
довідка податкової кешбек покаже, але відсотки за депозитом не видно.
sportmercedes
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sportmercedes написав:відсотки за депозитом не видно


нащо тоді вводити плутанину (
все зрозуміло в дії - купляєш в застосунку і обираєш куди буде виплата , загалом в 12 банках відкрито картка Є-підтримка
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:39

  sportmercedes написав:SAndriy1
довідка податкової кешбек покаже, але відсотки за депозитом не видно.

Так, це я помилився. Окремо брав у банку розрахунок по доходам - там присутні суми, отримані по депозитах. У довідці з Діі оренда, дохід від ЦП, кешбек, зарплата.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс долару США трохи опустився і наразі складає 39,2214 грн.
Курс Євро трохи знизився і зараз дорівнює 42,367 грн

з.і.
мінфін приводить курс рубля
flyman
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