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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:21
sens написав: SAndriy1 написав:sens
В Сенсі та ICU купляю постійно. В Діі не купляю, подивився коли зявилася така можливість , але нецікаві умови!
Не цікаво саме коли треба відкривати додаткові послуги. Якщо є цифровий документ,якраз в дії простіше купити. У мене наприклад є умовно 2хх карток з яких можна купити,проте виплати надходять на віртуальні в 12 банках,саме на є-підтримка.
Якщо у вас є картка Сенсу, то вам взагалі нічого не потрібно для купівлі ОВДП - зайшли у додаток Сенсу і вибрали та купили в пару кліків.
Щодо вашого ствердження , що держава і податкова в одному випадку знає про ваші заощадження, а в іншому ні, то спробуйте на порталі Дія замовити довідку про доходи і побачите там всі своі доходи по всім банкам, навіть якщо ви там отримали 1 гривню кешбеку чи відсотків по депозиту.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:28
SAndriy1 написав: sens написав: SAndriy1 написав:sens
В Сенсі та ICU купляю постійно. В Діі не купляю, подивився коли зявилася така можливість , але нецікаві умови!
Не цікаво саме коли треба відкривати додаткові послуги. Якщо є цифровий документ,якраз в дії простіше купити. У мене наприклад є умовно 2хх карток з яких можна купити,проте виплати надходять на віртуальні в 12 банках,саме на є-підтримка.
Якщо у вас є картка Сенсу, то вам взагалі нічого не потрібно для купівлі ОВДП - зайшли у додаток Сенсу і вибрали та купили в пару кліків.
Щодо вашого ствердження , що держава і податкова в одному випадку знає про ваші заощадження, а в іншому ні, то спробуйте на порталі Дія замовити довідку про доходи і побачите там всі своі доходи по всім банкам, навіть якщо ви там отримали 1 гривню кешбеку чи відсотків по депозиту.
ви про які прибутки - депозит чи Овдп ? Підкажіть в якому розділу - зацікавило
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2
Додано: Чет 28 бер, 2024 21:05
SAndriy1
довідка податкової кешбек покаже, але відсотки за депозитом не видно.
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sportmercedes
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:16
sportmercedes написав:
відсотки за депозитом не видно
нащо тоді вводити плутанину (
все зрозуміло в дії - купляєш в застосунку і обираєш куди буде виплата , загалом в 12 банках відкрито картка Є-підтримка
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sens
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2
Додано: Чет 28 бер, 2024 21:39
sportmercedes написав:SAndriy1
довідка податкової кешбек покаже, але відсотки за депозитом не видно.
Так, це я помилився. Окремо брав у банку розрахунок по доходам - там присутні суми, отримані по депозитах. У довідці з Діі оренда, дохід від ЦП, кешбек, зарплата.
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SAndriy1
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:52
Курс долару США трохи опустився і наразі складає 39,2214 грн.
Курс Євро трохи знизився і зараз дорівнює 42,367 грн
з.і.
мінфін приводить курс рубля
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:48
Denik написав:
Скоріше буде 39-1 = 38
Поки що міжбанк виходить на рівень 39. На новинах про затверджену допомогу США якрах буде - гривня до поточних цифр.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:41
Denik написав: Denik написав:
Скоріше буде 39-1 = 38
Поки що міжбанк виходить на рівень 39. На новинах про затверджену допомогу США якрах буде - гривня до поточних цифр.
ті новини коли?? "1апрєля"?
- отож.
А до часу рішення (травень? червень?, .....) якраз Нацбанк своєю позицією
може дотягнути й до 40,5-1=39,5
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flysoulfly
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:04
flysoulfly написав:
А до часу рішення (травень? червень?, .....) якраз Нацбанк своєю позицією
може дотягнути й до 40,5-1=39,5
Та ні. Олені вже наїлися ягеля.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:05
SAndriy1
если я не в игноре у вас
личку, плиз проверьте...
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