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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11321113221132311324

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 141
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
33%
46
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:24

Запитання до ІО

Березень вже закінчився чи ще?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:Березень вже закінчився чи ще?
Ще ні :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Та ні. Олені вже наїлися ягеля.


Отож, тепер потроху йдемо вниз, до 37.5
Andrey2512
 
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