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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:24
Березень вже закінчився чи ще?
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:14
Investor_K написав:Березень вже закінчився чи ще?
Ще ні
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Zochan
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:17
Denik написав:
Та ні. Олені вже наїлися ягеля.
Отож, тепер потроху йдемо вниз, до 37.5
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Andrey2512
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