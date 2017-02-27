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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:24
Запитання до ІО
Березень вже закінчився чи ще?
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ще ні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:32
Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:59
somilitark Меня иногда это даже удивляет, как обменники играя с маржой в 0,20 - 0,40 грн на долларе, сводят на нет эффект от колебания курса на межбанке.
Из-за этого иногда принципиально закидываю грн на валютодепо
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:10
Довго ігнорувати показникі міжбанка обмінки не можуть.
Моя думка чому одразу не реагують? Ну виходить, що на готівці домінує попит на валюту, багатьом валюту треба тут і зараз, не зважають клієнти на такі високі матерії, як котирування на міжбанку, а принос хромає, заживитись валютою дешево з банків теж не виходить, ось і тримається відносно висока ціна на вкв.
п.с. Вчора НБУ залив трохи більше 120 лямів, не мало, для весни і підготовки до посівної можна сказати забагато.
Але надходження валюти в березні були дуже вагомі, поки хвилюватися за гривню не варто, але НБУ може продовжити контрольований не суттєвий девал, щоб менше зливати валюти.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:30
Украина получила займ на 1,5 млрд долларов от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка (ВБ).
Об этом сообщает Министерство финанасов на официальном сайте.
Правительства этих стран дали гарантии на 984 и 516 млн соответственно через Целевой фонд ВБ Advance Ukraine в обмен на обязательство Киева о выполнении реформ.
Следующий транш запланирован на октябрь 2024 в случае выполнения Украиной дальнейших реформ.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:52
Продублюю цікавий допис колеги. Лише додам: "МВФ дав- МВФ забрав".
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