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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11321113221132311324

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 141
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
33%
46
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:24

Запитання до ІО

Березень вже закінчився чи ще?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:Березень вже закінчився чи ще?
Ще ні :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Та ні. Олені вже наїлися ягеля.


Отож, тепер потроху йдемо вниз, до 37.5
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Та ні. Олені вже наїлися ягеля.

І навіть олені мріють злитися по 40)))
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:32

  Denik написав:
  Denik написав:Та ні. Олені вже наїлися ягеля.

І навіть олені мріють злитися по 40)))

Готівка поки не сильно вірить, але впевнено знижується, столиця працює 39.30 на 39.37.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:59

somilitark Меня иногда это даже удивляет, как обменники играя с маржой в 0,20 - 0,40 грн на долларе, сводят на нет эффект от колебания курса на межбанке.

Из-за этого иногда принципиально закидываю грн на валютодепо
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:10

  Andrey2512 написав:somilitark Меня иногда это даже удивляет, как обменники играя с маржой в 0,20 - 0,40 грн на долларе, сводят на нет эффект от колебания курса на межбанке.

Довго ігнорувати показникі міжбанка обмінки не можуть.
Моя думка чому одразу не реагують? Ну виходить, що на готівці домінує попит на валюту, багатьом валюту треба тут і зараз, не зважають клієнти на такі високі матерії, як котирування на міжбанку, а принос хромає, заживитись валютою дешево з банків теж не виходить, ось і тримається відносно висока ціна на вкв.

п.с. Вчора НБУ залив трохи більше 120 лямів, не мало, для весни і підготовки до посівної можна сказати забагато.
Але надходження валюти в березні були дуже вагомі, поки хвилюватися за гривню не варто, але НБУ може продовжити контрольований не суттєвий девал, щоб менше зливати валюти.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:30

Украина получила займ на 1,5 млрд долларов от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка (ВБ).

Об этом сообщает Министерство финанасов на официальном сайте.

Правительства этих стран дали гарантии на 984 и 516 млн соответственно через Целевой фонд ВБ Advance Ukraine в обмен на обязательство Киева о выполнении реформ.

Следующий транш запланирован на октябрь 2024 в случае выполнения Украиной дальнейших реформ.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:52

Продублюю цікавий допис колеги. Лише додам: "МВФ дав- МВФ забрав".
  vitaliiangel написав:
березень 2024 встановив абсолютний рекорд за історію України по зовнішньому фінансуванню
4,9 млрд $ це від ЄС
880 млн $ від МВФ
1,5 млрд $ від Світового банка (Японія + Великобританія )
1,5 млрд $ Канада
230 млн $ від Японії
oleg49
 
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