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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11322113231132411325

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 142
Менше 36,00
1%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
3
37,50-38,00
13%
19
38,00-38,50
16%
23
38,50-39,00
32%
46
39,00-39,50
13%
18
39,50-40,00
10%
14
40,00-40,50
4%
5
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
6%
9
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:18

  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:33

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?

Відповідь знає лише ІО
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:10

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?

Менует.
"Тому що послідовний" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:11

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:На межбанке пробили уровень 39,00 ))

РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?

В понеділок вже 01 квітня,що казати про міжбанк, якщо погоду в Києві теж з прогнозами фахівців не співпадає
sens
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