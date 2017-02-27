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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:18
Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:33
flyman написав: Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:10
flyman написав: Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
Менует.
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1
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:11
flyman написав: Andrey2512 написав:
На межбанке пробили уровень 39,00 ))
РБК:
Офіційний курс станом на 1 квітня 2024:
38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).
42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).
Наступний тиждень знову менует: два кроки вперед один назад?
В понеділок вже 01 квітня,що казати про міжбанк, якщо погоду в Києві теж з прогнозами фахівців не співпадає
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